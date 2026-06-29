Handel Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR
O firmie Invesco Mortgage Capital Inc.
Invesco Mortgage Capital Inc. koncentruje się przede wszystkim na inwestowaniu, finansowaniu i zarządzaniu papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką (MBS) oraz innymi aktywami związanymi z hipoteką. Celem Spółki jest zapewnienie atrakcyjnych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko, głównie poprzez dywidendy, a w drugiej kolejności poprzez wzrost wartości kapitału. Spółka inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych (RMBS), które są gwarantowane przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych, takie jak Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), korporacje zarejestrowane na szczeblu federalnym, takie jak Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) lub Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), zwane łącznie RMBS-ami agencyjnymi. Spółka inwestuje również w papiery wartościowe zabezpieczone komercyjnymi kredytami hipotecznymi (CMBS) i RMBS, które nie są gwarantowane przez agencję rządową Stanów Zjednoczonych lub korporację zarejestrowaną na szczeblu federalnym (non-Agency CMBS), a także w komercyjne kredyty hipoteczne i inne formy finansowania związane z nieruchomościami.
Obecna cena akcji Invesco Mortgage Capital Inc. wynosi 7.895 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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