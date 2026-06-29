Handel Lennar - LEN
O firmie Lennar
Lennar Corporation zajmuje się budową domów oraz udzielaniem mieszkaniowych i komercyjnych kredytów hipotecznych. Spółka świadczy również usługi ubezpieczenia tytułu własności oraz usługi zamknięcia transakcji, a także jest deweloperem wielorodzinnych nieruchomości czynszowych. Segmenty działalności Spółki obejmują Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily oraz Lennar other. Segmenty Homebuilding obejmują przede wszystkim budowę i sprzedaż jednorodzinnych domów wolnostojących i wolnostojących, a także zakup, zagospodarowanie i sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową bezpośrednio oraz za pośrednictwem jednostek niekonsolidowanych. Segment Usług Finansowych obejmuje przede wszystkim finansowanie hipoteczne, usługi związane z tytułem własności i zamknięciem transakcji, głównie dla nabywców domów. Segment Wielorodzinny koncentruje się na rozwoju zdywersyfikowanego portfela wielorodzinnych nieruchomości czynszowych o jakości instytucjonalnej na wybranych rynkach Stanów Zjednoczonych. Segment Lennar Inne obejmuje przede wszystkim strategiczne inwestycje w spółki technologiczne.
Obecna cena akcji Lennar wynosi 93.38 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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