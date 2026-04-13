Handel CoreCivic, Inc. - CXW CFD
O firmie CoreCivic, Inc.
CoreCivic, Inc. to firma oferująca zróżnicowane rozwiązania dla administracji publicznej, która zajmuje się prowadzeniem partnerskich zakładów karnych, aresztów śledczych i ośrodków resocjalizacyjnych oraz prowadzi zakłady karne w Stanach Zjednoczonych. Główne segmenty działalności Spółki to CoreCivic Safety, CoreCivic Community i CoreCivic Properties. Segment CoreCivic Safety składa się z około 46 zakładów karnych i aresztów śledczych. Segment CoreCivic Community składa się z około 26 ośrodków resocjalizacyjnych. Segment CoreCivic Community obejmuje również wyniki operacyjne usług elektronicznego monitoringu i zarządzania sprawami. Segment CoreCivic Properties składa się z około 10 nieruchomości. Spółka oferuje szereg rozwiązań dla partnerów rządowych, które służą dobru publicznemu poprzez zarządzanie zakładami karnymi i aresztami śledczymi, sieć ośrodków resocjalizacyjnych, które pomagają rozwiązać problem recydywy w Ameryce, oraz rozwiązania w zakresie nieruchomości rządowych.
Obecna cena akcji CoreCivic, Inc. wynosi 19.78 USD.
