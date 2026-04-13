Handel ComfortDelGro - C52sg CFD
O firmie ComfortDelGro
ComfortDelGro Corporation Limited jest przedsiębiorstwem transportu lądowego z siedzibą w Singapurze. Segment usług transportu publicznego Spółki oferuje usługi autobusowe i kolejowe dla osób dojeżdżających do pracy w systemach transportu publicznego oraz obsługę regularnych połączeń, świadczenie usług wynajmu autokarów i świadczenie usług transportu pacjentów bez nagłych wypadków. Segment taksówek zajmuje się wynajmem taksówek i świadczy usługi biura taksówkowego. Segment usług inżynierii samochodowej świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, budowy pojazdów specjalistycznych, montażu nadwozi autobusów, napraw powypadkowych, usług inżynieryjnych oraz sprzedaży oleju napędowego i benzyny. Segment usług inspekcyjnych i testowych Spółki świadczy usługi kontroli pojazdów silnikowych oraz usługi testowania, kontroli i doradztwa w zakresie pojazdów innych niż silnikowe. W segmencie Ośrodków Kierowniczych Spółka prowadzi szkoły nauki jazdy. Segment wynajmu i leasingu samochodów obejmuje wynajem i leasing samochodów. Segment dworców autobusowych zajmuje się pobieraniem opłat za przejazd.
Obecna cena akcji ComfortDelGro wynosi 1.45 SGD.
