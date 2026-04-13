Handel Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD
O firmie Cinemark Holdings, Inc.
Cinemark Holdings, Inc. zajmuje się przede wszystkim organizacją pokazów filmów. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Rynki amerykańskie i rynki międzynarodowe. Prowadzi około 522 kin i ponad 5 868 ekranów w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. W Stanach Zjednoczonych Spółka prowadzi działalność w ponad 321 salach kinowych i na około 4 408 ekranach, natomiast działalność międzynarodowa obejmuje ponad 201 sal kinowych i około 1 460 ekranów w 15 krajach. Spółka wyświetla filmy głównego nurtu z wielu różnych gatunków, takich jak filmy animowane, familijne, dramaty, komedie, horrory i filmy akcji. We wszystkich swoich kinach Spółka oferuje treści zarówno w formacie dwuwymiarowym (2-D), jak i dwuwymiarowym (3-D). Spółka posiada kina w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Chile, Kolumbii, Ekwadorze, Peru, Hondurasie, Salwadorze, Nikaragui, Kostaryce, Panamie, Gwatemali, Boliwii, Curacao i Paragwaju.
Obecna cena akcji Cinemark Holdings, Inc. wynosi 30.39 USD.
