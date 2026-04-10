O firmie Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc to brytyjska firma, której działalność skupia się na projektowaniu, inżynierii i produkcji samochodów luksusowych. Spółka działa głównie na rynku luksusowych samochodów sportowych (HLS). Produkty Spółki koncentrują się na samochodach z silnikiem przednim, samochodach sportowo-użytkowych (SUV) oraz samochodach z silnikiem średnim, przy czym początkowo firma koncentruje się na modelach z silnikiem przednim i SUV-ach, takich jak DB11 grand tourer, Vantage z silnikiem przednim, DBS Superleggera super grand tourer oraz DBX SUV. Firma sprzedaje samochody na całym świecie ze swojego zakładu produkcyjnego w Gaydon w Anglii oraz zakładu produkcyjnego w St Athan w Walii. Do spółek zależnych Spółki należą między innymi Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, [a href="/pl/prognoza-cen-akcji-aston-martin-na-2021-rok"]Aston Martin[/a] Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited oraz Aston Martin Works Limited.
Obecna cena akcji Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC wynosi 0.4227 GBP.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: PACCAR Inc, China Shenhua Energy Company Limited, Jabil, Banner Corporation, Mercialys SA oraz Leslie''s, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.