Handel American Water Works - AWK CFD
O firmie American Water Works
American Water Works Company, Inc. jest firmą świadczącą usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Segment działalności Spółki - Działalność Regulowana - obejmuje własność przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które świadczą usługi wodociągowo-kanalizacyjne dla klientów indywidualnych, komercyjnych, przemysłowych, władz publicznych, straży pożarnej oraz klientów prowadzących sprzedaż w celu odsprzedaży. Spółka prowadzi również działalność rynkową, w tym Grupę Usług dla Właścicieli Domów (HOS) oraz Grupę Usług Wojskowych (MSG). Homeowner Services Group (HOS) oferuje różne programy ochrony gwarancyjnej oraz inne usługi dla klientów indywidualnych, natomiast Military Services Group (MSG) zawiera długoterminowe umowy z rządem Stanów Zjednoczonych na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie różnych instalacji wojskowych. Spółka zawarła również pięć umów z klientami miejskimi na obsługę i zarządzanie obiektami wodno-kanalizacyjnymi oraz świadczenie innych powiązanych usług w ramach Grupy Usług Kontraktowych (CSG).
Obecna cena akcji American Water Works wynosi 136.66 USD.
