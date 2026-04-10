Handel Alcon Inc. - ALC CFD
O firmie Alcon Inc.
Alcon AG jest szwajcarską firmą działającą w branży medycznej. Spółka działa głównie jako firma produkująca urządzenia do pielęgnacji oczu. Alcon AG dzieli swoją działalność na dwa segmenty: Surgical i Vision Care. Segment chirurgiczny oferuje linię produktów do chirurgii okulistycznej, które umożliwiają chirurgom osiąganie dokładnych wyników. Portfolio produktów chirurgicznych obejmuje technologie i urządzenia do operacji zaćmy, siatkówki i chirurgii refrakcyjnej, a także soczewki wewnątrzgałkowe o zaawansowanej technologii (ATIOL) do leczenia zaćmy i wad refrakcji, takich jak starczowzroczność i astygmatyzm. Segment chirurgiczny obejmuje również zaawansowane wiskoelastyki, roztwory chirurgiczne, opakowania chirurgiczne i inne produkty jednorazowego użytku do operacji zaćmy i chirurgii witreoretinalnej. Segment Vision Care produkuje soczewki kontaktowe i produkty do ich pielęgnacji, takie jak produkty do pielęgnacji suchego oka, soczewek kontaktowych, alergii ocznych, a także witaminy dla oczu i środki łagodzące zaczerwienienia. Firma oferuje również szkolenia dla specjalistów w dziedzinie okulistyki.
Obecna cena akcji Alcon Inc. wynosi 78.01 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Ormat Technologies, Inc., CH Offshore Ltd., Cinemark Holdings, Inc., China Southern Airlines Company Limited, First Business oraz CapitaMall Trust. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.