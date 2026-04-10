Handel Alaska Air Group - ALK CFD
O firmie Alaska Air Group
Alaska Air Group, Inc. zajmuje się obsługą linii lotniczych. Spółka prowadzi dwie linie lotnicze: Alaska i Horizon. Do Spółki należy również McGee Air Services, dostawca usług lotniczych. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Mainline, Regional i Horizon. Segment Mainline obejmuje regularne przewozy lotnicze samolotami odrzutowymi Boeing lub Airbus linii Alaska dla pasażerów i towarów na terenie Stanów Zjednoczonych oraz części Kanady, Meksyku, Kostaryki i Belize. Segment regionalny obejmuje regularne przewozy lotnicze pasażerów realizowane przez Horizon i innych przewoźników zewnętrznych na krótszych trasach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na podstawie umów o zakup zdolności przewozowych (CPA). Segment Horizon obejmuje zdolność przewozową sprzedaną Alasce w ramach CPA. Działalność w segmencie Mainline obejmuje połączenia odrzutowcami Boeing 737 (B737) i Airbus A320 (A320 i A321neo) oferowane przez Alaskę. Operacje regionalne obejmują głównie loty obsługiwane przez linie Horizon i SkyWest.
Obecna cena akcji Alaska Air Group wynosi 39.41 USD.
