Handel 10x Genomics, Inc. - TXG CFD
O firmie 10x Genomics, Inc.
10x Genomics, Inc. jest firmą technologiczną z branży life science. Zintegrowane rozwiązania firmy obejmują instrumenty, materiały eksploatacyjne i oprogramowanie do analizy systemów biologicznych. Jej produkty obejmują Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics oraz Targeted Gene Expression. Instrumenty firmy obejmują Chromium X Series, Chromium Connect i Chromium Controller. Technologia Next GEM obejmuje chipy i kompatybilne odczynniki, które są oferowane dla produktów jednokomórkowych. Portfolio materiałów eksploatacyjnych obejmuje chipy mikroprzepływowe, szkiełka mikroskopowe, odczynniki i inne materiały eksploatacyjne dla rozwiązań Visium i Chromium. Zastosowania firmy obejmują badania przesiewowe z wykorzystaniem regularnie splecionych krótkich powtórzeń palindromicznych (CRISPR), cytometrię wielomacierzową i mapowanie receptorów immunologicznych.
Obecna cena akcji 10x Genomics, Inc. wynosi 25.19 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Merrimack Pharmaceuticals, Inc., Cts Eventim AG, Keppel DC Reit, RxSight, Inc., Dynavax Technologies Corporation oraz Victory Capital. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.