Pierwsza oferta publiczna Kraken — jak handlować akcjami Kraken
Dowiedz się więcej o firmie Kraken i jej planowanym debiucie giełdowym, w tym o kluczowych czynnikach wpływających na jej działalność, potencjalnej wycenie oraz o tym, jak można handlować jej akcjami w formie kontraktów CFD po wejściu na giełdę.
Jaka jest data debiutu giełdowego Kraken?
Według stanu z kwietnia 2025 r. spółka Kraken nie potwierdziła daty swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), jednak doniesienia wskazują, że wejście na giełdę może nastąpić już pod koniec 2025 lub 2026 roku. Spółka od dawna uważana jest za jednego z głównych kandydatów do debiutu giełdowego w sektorze kryptowalut, zwłaszcza po pierwszej ofercie publicznej Coinbase w 2021 roku.
Czynniki, które mogą wpłynąć na termin, to m.in.:
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Warunki rynkowe: zainteresowanie pierwszymi ofertami publicznymi w przestrzeni kryptowalutowej jest bardzo wrażliwe na trendy cenowe bitcoina, nastroje regulacyjne oraz cykle ryzyka na rynku akcji.
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Przejrzystość regulacyjna: Decyzja spółki Kraken może zależeć od wyniku kilku głośnych spraw regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
- Wyniki biznesowe: wzrost wolumenu obrotu lub dywersyfikacja produktów mogą sprzyjać korzystniejszej wycenie przed wejściem na giełdę.
Czym jest Kraken?
Kraken to amerykańska giełda kryptowalut założona w 2011 roku przez Jesse Powella. Umożliwia ona użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i wnoszenie w formie stawki szerokiej gamy aktywów cyfrowych, takich jak bitcoin, ethereum i altcoiny. Kraken jest znany ze swojego nacisku na bezpieczeństwo i wysokiej płynności, a także renomy jako jedna z najdłużej działających giełd w branży.
Według stanu na 2025 rok Kraken obsługuje ponad 9 milionów klientów w więcej niż 190 krajach, a średni dzienny wolumen obrotu wynosi od 500 milionów do 1 miliarda USD w zależności od warunków rynkowych. Spółka zatrudnia około 2300 osób na całym świecie i oferuje wsparcie dla ponad 200 kryptowalut i tokenów. Jej platforma jest przeznaczona zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, a oferowane produkty obejmują transakcje kasowe i z depozytem zabezpieczającym, kontrakty terminowe, wnoszenie stawki (staking) oraz usługi powiernicze.
Kluczowe zdarzenia
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2011 – założenie Kraken w San Francisco
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2013 – pomyślne przejście weryfikowalnego kryptograficznie audytu jako jedna z pierwszych giełd
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2020 – uzyskanie amerykańskiej licencji bankowej w stanie Wyoming jako instytucja depozytowa specjalnego przeznaczenia
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2022 – premiera rynku NFT Kraken i rozszerzenie usług stakingu
- 2024 – przekroczenie 10 milionów użytkowników na świecie w związku z rosnącą popularnością wśród instytucji
W jaki sposób Kraken zarabia pieniądze?
Kraken zarabia, oferując szeroki zakres usług związanych z handlem kryptowalutami i usługami finansowymi zarówno klientom detalicznym, jak i instytucjonalnym. Chociaż większość dochodów platformy pochodzi z opłat transakcyjnych, spółka stopniowo rozszerzyła swoją działalność o usługi stakingowe, kontrakty terminowe i usługi powiernicze, poszerzając swoją bazę przychodów wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut. Jej zyski są ściśle powiązane z wolumenami obrotu i cenami aktywów, co oznacza, że cykle rynkowe mogą mieć znaczący wpływ na rentowność.
Poniżej przedstawimy szczegółowe informacje na temat źródeł przychodów spółki.
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Źródła przychodów
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Opis
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Opłaty transakcyjne
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Prowizje pobierane od zleceń kupna i sprzedaży kryptowalut składanych przez klientów detalicznych i instytucjonalnych.
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Staking i nagrody
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Spółka otrzymuje część nagród za staking rozdzielanych między użytkowników, którzy wnoszą stawkę ze swoich tokenów za pośrednictwem Kraken.
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Handel z depozytem i kontrakty futures
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Opłaty z tytułu produktów lewarowanych i kontraktów wieczystych na obsługiwanych parach kryptowalutowych.
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Usługi powiernicze i pozagiełdowe
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Przychody z bezpiecznego przechowywania aktywów i obrotu pozagiełdowego o dużym wolumenie.
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Narzędzia dla instytucji
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Przychody z Kraken Pro i rozwiązań dostosowanych do potrzeb funduszy hedgingowych, firm rodzinnych i korporacji.
Kraken stosuje wielopoziomową strukturę opłat, oferując niższe koszty dla inwestorów dokonujących transakcji o dużym wolumenie. Spółka stosuje model maker-taker, który przyczynia się do utrzymania płynności poprzez pobieranie niższych opłat od animatorów rynku. Takie podejście jest atrakcyjne dla klientów instytucjonalnych i pomaga utrzymać duże księgi zamówień na platformie.
Kraken wyróżnia się również tym, że jest pierwszą spółką z rynku kryptowalut, która otrzymała licencję bankową w Stanach Zjednoczonych w ramach programu SPDI stanu Wyoming. Dzięki temu może działać w sposób bliższy tradycyjnym bankom, oferując usługi powiernicze i rozliczeniowe bez udzielania kredytów opartych na rezerwie cząstkowej. Jeśli projekt zostanie pomyślnie wdrożony, Kraken Bank może pełnić funkcję pomostu między kryptowalutami a tradycyjnym sektorem usług finansowych, oferując konta kryptowalutowe, płatności, a potencjalnie nawet produkty debetowe lub kredytowe.
Co może wpływać na cenę akcji Kraken w czasie rzeczywistym?
Po debiucie giełdowym cena akcji Kraken będzie prawdopodobnie odzwierciedlać zarówno zmienność rynku kryptowalut, jak i pozycję zajmowaną na nim przez spółkę. Jako że Kraken jest jedną z najbardziej ugruntowanych giełd na świecie, wycena spółki może być kształtowana przez wzrost liczby użytkowników, aktywność handlową, zmiany regulacyjne i innowacje produktowe.
Jednak ze względu na dużą ekspozycję na cykle kryptowalutowe i niepewność polityczną cena akcji może również podlegać gwałtownym wahaniom — zwłaszcza na początkowych etapach obrotu giełdowego.
Dynamika rynku kryptowalut
Losy Krakena są ściśle powiązane z ogólnymi nastrojami rynkowymi względem kryptowalut. Jeśli bitcoin i ethereum wejdą w cykl hossy, akcje Kraken mogą odnotować wyższe obroty, wzrost przychodów i wzmożony entuzjazm inwestorów. Wzrost zainteresowania altcoinami lub nowe narracje dotyczące kryptowalut (takie jak tokeny SI lub wdrożenia rozwiązań warstwy 2) również mogą wpłynąć na aktywność użytkowników na platformie.
Z drugiej strony, jeśli rynek kryptowalut wejdzie w długotrwałą fazę bessy, wolumeny mogą spaść, a wiara inwestorów w perspektywy wzrostu Kraken może osłabnąć, co wpłynie negatywnie na cenę akcji.
Przejrzystość regulacyjna lub zaostrzenie przepisów
Zmiany regulacyjne mogą stanowić dla Kraken zarówno istotny czynnik sprzyjający, jak i utrudniający działalność. Jasne, sprzyjające ramy prawne ustanowione przez amerykańskie lub europejskie organy regulacyjne mogłyby potwierdzić słuszność modelu biznesowego Kraken i otworzyć nowe źródła przychodów, takie jak staking, przechowywanie aktywów lub tokenizowane papiery wartościowe.
Jeśli jednak ustawodawcy wprowadzą bardziej rygorystyczne przepisy lub zaczną surowiej traktować scentralizowane giełdy, zwłaszcza w zakresie stakingu lub klasyfikacji aktywów jako papierów wartościowych, podstawowe usługi Kraken mogą zostać zakłócone, a cena akcji spółki może zareagować odpowiednio.
Wolumeny obrotu i wzrost liczby użytkowników
Jeśli Kraken odnotuje silny wzrost liczby aktywnych użytkowników i wolumenu transakcji, szczególnie podczas hossy na rynku lub wprowadzania nowych produktów, akcje mogą zyskać na wartości. Ekspansja na nowe regiony lub nawiązanie współpracy z podmiotami instytucjonalnymi byłyby prawdopodobnie postrzegane jako czynniki zwiększające wartość udziałów.
Z kolei spadek zaangażowania użytkowników, stagnacja wolumenów lub malejący udział w rynku w porównaniu z konkurentami, takimi jak Coinbase i Binance, mogą wywołać pesymistyczne nastroje wśród analityków i inwestorów.
Dywersyfikacja i innowacja
Inwestorzy mogą wynagrodzić spółkę, jeśli uda jej się rozszerzyć działalność poza handel kasowy. Wprowadzenie nowych produktów, takich jak kontrakty terminowe, opcje, rynki NFT lub karty debetowe powiązane z kryptowalutami, może stworzyć nowe źródła przychodów i poprawić nastroje. Wejście firmy Kraken na rynek usług bankowych poprzez uzyskanie licencji SPDI w stanie Wyoming może również spotkać się z pozytywnym odbiorem.
Jeśli jednak inicjatywy te nie spotkają się z pozytywnym odzewem lub pojawią się problemy operacyjne w nowych segmentach, cena akcji może znaleźć się pod presją.
Wynik debiutu giełdowego i szum wokół IPO
Podobnie jak w przypadku wielu innych spółek technologicznych, na początkowe notowania akcji Kraken mogą mieć wpływ nastroje rynkowe i mechanizmy związane z pierwszą ofertą publiczną. Duże zainteresowanie w fazie budowania księgi popytu oraz udany pierwszy dzień notowań mogą przyczynić się do wzrostu wartości akcji w oparciu o dynamikę ceny. Jednakże, jeśli wycena akcji w ramach pierwszej oferty publicznej będzie zbyt agresywna lub jeśli wcześni inwestorzy szybko je sprzedadzą, akcje Kraken mogą doświadczyć dużej zmienności lub spadków po pierwszej ofercie publicznej, zwłaszcza jeśli zbiegnie się to ze spadkiem popytu na akcje wzrostowe.
Jak handlować akcjami Kraken za pośrednictwem kontraktów CFD
Jeśli Kraken wejdzie na giełdę, jego akcje mogą stać się dostępne do handlu za pośrednictwem kontraktów CFD. Oto jak to zrobić:
- Wybierz platformęCapital.com oferuje handel kontraktami CFD na tysiące światowych akcji, w tym nowe oferty publiczne i spółki związane z kryptowalutami.
- Otwórz kontoZarejestruj się, zweryfikuj swoją tożsamość i wybierz preferencje handlowe.
- Zasilić swoje kontoWpłać środki na swoje konto. Handluj wyłącznie przy użyciu kapitału, który możesz zaryzykować.
- Monitoruj pierwszą ofertę publicznąŚledź wiadomości dotyczące debiutu giełdowego Kraken, zmiany regulacyjne i notowania akcji po wejściu spółki na giełdę.
- Handluj na akcjachWykorzystaj pozycje długie lub krótkie, aby spekulować na cenie akcji. Dodaj zlecenia stop-loss i take-profit, aby zarządzać ryzykiem.
Dowiedz się więcej w naszym przewodniku handlu kontraktami CFD.
Jakimi akcjami spółek z sektora kryptowalut i technologii finansowych można handlować?
Chociaż Kraken nadal jest spółką prywatną, istnieje kilka spółek publicznych, które oferują ekspozycję na giełdy kryptowalut, platformy technologii finansowych i infrastrukturę blockchain:
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Coinbase (COIN) – największa giełda z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i zarazem najbardziej zbliżona do Kraken spółka publiczna
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Robinhood (HOOD) – aplikacja handlowa z dostępem do kryptowalut i dużą bazą klientów detalicznych
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Block (SQ) – dawniej Square, integruje bitcoina z systemami płatności i oferuje usługi kryptograficzne
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Riot Platforms (RIOT) – spółka zajmująca się wydobywaniem bitcoina, której wartość rośnie wraz z cenami kryptowalut
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Marathon Digital (MARA) – jedna z największych spółek zajmujących się wydobywaniem bitcoina w Ameryce Północnej
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MicroStrategy (MSTR) – spółka przechowuje duże ilości bitcoinów w ramach swoich aktywach korporacyjnych
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FAQ - pytania i odpowiedzi
Kto jest właścicielem Kraken?
Kraken to spółka prywatna założona przez Jesse Powella w 2011 roku. Powell pozostaje głównym udziałowcem i reprezentantem projektu w branży kryptowalut, podczas gdy codziennymi operacjami kieruje dyrektor generalny David Ripley. Kraken na przestrzeni lat pozyskał fundusze od wielu inwestorów, w tym Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group i Tribe Capital. W zależności od struktury oferty wcześni inwestorzy mogą posiadać znaczne udziały w okresie poprzedzającym debiut giełdowy.
Ile wart jest Kraken?
W ostatniej znanej rundzie finansowania wartość spółki szacowano na około 10 mld dolarów, ale kwota ta może wzrosnąć lub spaść w zależności od warunków panujących na rynku kryptowalut i zainteresowania inwestorów w momencie debiutu giełdowego. Wycena będzie prawdopodobnie porównywana z notowanym na giełdzie konkurentem Kraken, Coinbase, z uwzględnieniem korekt wynikających z różnic w udziale w rynku, ofercie produktowej i ekspozycji geograficznej.
Kiedy Kraken zadebiutuje na giełdzie?
Data debiutu giełdowego Kraken nie została jeszcze ogłoszona, ale znawcy branży spodziewają się, że nastąpi on w 2025 lub 2026 roku. Dokładny termin może zależeć od połączenia kilku czynników, takich jak dobra koniunktura na rynku kryptowalut, przejrzystość regulacyjna oraz wyniki innych platform kryptowalutowych notowanych na giełdzie. Spółka wyraziła też w przeszłości zainteresowanie przekształceniem się w podmiot publiczny, gdy nadejdzie odpowiedni moment i warunki.
Czy można zainwestować w Kraken przed pierwszą ofertą publiczną?
Możliwość zainwestowania w Kraken przed debiutem giełdowym jest zasadniczo ograniczona do instytucjonalnych lub akredytowanych inwestorów poprzez prywatne rundy finansowania lub transakcje na rynku wtórnym. Niektóre platformy mogą oferować dostęp do akcji przed debiutem giełdowym, ale zazwyczaj wiąże się to z wyższym ryzykiem, ograniczoną płynnością i koniecznością spełnienia określonych kryteriów. Większość inwestorów detalicznych będzie musiała zatem poczekać do debiutu giełdowego, aby uzyskać ekspozycję na akcje.
Czy akcje Kraken będą dostępne w handlu CFD?
Jeśli Kraken wejdzie na giełdę publiczną, brokerzy tacy jak Capital.com mogą oferować kontrakty na różnice kursowe (CFD) na akcje spółki. Dzięki nim inwestorzy będą mogli spekulować na zmianach kursu akcji Kraken bez konieczności nabywania akcji bazowych, handlować z wykorzystaniem dźwigni finansowej oraz zajmować długie i krótkie pozycje. Dostępność kontraktów będzie zależała od popytu rynkowego i płynności po wprowadzeniu akcji do obrotu. Pamiętaj: dźwignia finansowa może zwiększać zarówno zyski, jak i straty.
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