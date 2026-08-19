Handelen Stellantis - STLAM
Over Stellantis
Stellantis N.V., voorheen Fiat Chrysler Automobiles N.V., is een in Nederland gevestigde automobielproducent en aanbieder van mobiliteit. De onderneming houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, distribueren en verkopen van voertuigen, onderdelen en productiesystemen. De onderneming heeft industriële activiteiten in meer dan 30 landen en verkoopt haar voertuigen rechtstreeks of via distributeurs en dealers in meer dan 130 landen. Het ontwerpt, ontwerpt, produceert, distribueert en verkoopt voertuigen voor de massamarkt onder de merknamen Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia en Ram. Daarnaast ontwerpt, produceert, distribueert en verkoopt de onderneming luxe voertuigen onder het merk Maserati. De merkenportefeuille van het bedrijf omvat ook Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel en Vauxhall. De onderneming biedt een ruime keuze aan voertuigen, gaande van luxewagens, luxewagens en gewone personenwagens tot pick-uptrucks, sport utility vehicles (SUV's) en lichte bedrijfsvoertuigen.