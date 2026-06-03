A világ 10 legerősebb valutája

Az Egyesült Nemzetek 180 valutát ismer el hivatalos fizetőeszközként, amelyek 195 országot fednek le. Íme a világ 10 legerősebb valutája, amelyek az amerikai dollárhoz viszonyított értékük alapján lettek rangsorolva a 2024. június 24-én aktuális adatok szerint*:

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.

Kuvaiti dinár (KWD)

Kuvait nemzeti valutája 1960-ban jött létre, és évtizedek óta a világ legerősebb és legértékesebb valutájának számít.

A hatalmas kőolajtartalékok, a magas kereslet a devizapiacon és a korlátozott valutakínálat mind hozzájárulnak a kuvaiti dinár erősségéhez. Kuvait állami bevételének 90%-át az olajexport teszi ki – tehát amíg világszinten van kereslet az olaj iránt, és az ország ki tudja elégíteni, a kuvaiti dinár iránti kereslet nem fog csökkenni.

A kuvaiti dinár egyetlen valuta helyett egy valutakosár árfolyamához van kötve.

Bahreini dinár (BHD)

Kuvaithoz hasonlóan Bahrein bevételének is jelentős százaléka egyetlen árucikkből származik. Az ország bevételének 70%-át az olajexportálás teszi ki. Bahrein óriási olajkínálata segít fenntartani a bahreini dinár iránti keresletet a devizapiacon.

A bahreini dinár, amely a gulfi rúpiát váltotta fel 1965-ben, mint Bahrein hivatalos pénzneme, 1980-ban az amerikai dollár árfolyamához lett kötve 1 BHD - 2,65 USD arányban. A BHD-USD árfolyamrögzítés hozzájárul a piaci bizalomhoz, az alacsony volatilitáshoz és a valuta erősségéhez.

Ománi riál (OMR)

Az 1970-ben bevezetett ománi riál 1973-ban lett az amerikai dollár árfolyamához rögzítve. Az ománi riál eredetileg 1 OMR - 2,895 USD arányban lett a dollárhoz kötve, majd 1986-ban módosították az árfolyamot, ami azóta sem változott.

A módosult árfolyam 1 OMR - 2,6008 USD lett.

Omán a nemzeti valutájának erősségét a kőolaj és földgáz termelésének és exportálásának köszönheti, valamint az árucikkek iránti keresletnek és a belőlük származó bevételnek. Omán kereskedelmi kapcsolatai az Egyesült Államokkal és a gazdasági stabilitása szintén hozzájárul az ománi riál erősségéhez.

Jordán dinár (JOD)

A jordán dinárt már 1950 óta használják, azonban Jordánia kormánya 1995-ben úgy döntött, hogy az amerikai dollárhoz köti a valuta árfolyamát, 1 JOD - 1,4104 USD arányban.

Annak ellenére, hogy a listán szereplő más közel-keleti országokkal ellentétben az ország nem függ túlzottan az olaj és földgáz exporttól, Jordánia nemzeti valutája a világ negyedik legerősebb pénzneme.

Az erőssége az ország nyílt piacok politikájának, a valuta korlátozott kínálatának és a jelentős devizatartalékainak tulajdonítható.

Brit font sterling (GBP)

Az angol font sterling a világ legrégebbi ma is használatban lévő valutája. A történelme, a megbízhatósága és a brit pénzügyi rendszer és a Angol Nemzeti Bank stabilitása, valamint az ország gazdasági ereje és London szerepe, mint a fő pénzügyi központok egyike megalapozza a font erősségét, aminek köszönhetően a világ egyik legértékesebb valutája.

Az angol font továbbá tagja a legnépszerűbb valutapárok egyikének – pontosabban a GBP/USD devizapárnak, amely a "kábel" becenéven ismert. A becenév a 19. századból származik, amikor a devizaárfolyamokat transzatlanti vízalatti távírókábeleken keresztül továbbították.

Gibraltári font (GIP)

A gibraltári font a spanyol polgárháború után lett bevezetve 1896-ban, felváltva a spanyol "real de plata" valutát, ami után Gibraltár hivatalos valutájává vált.

A valuta stabilitása az angol font sterlinghez való 1:1 arányú árfolyamrögzítésnek köszönhető, tehát egy GIP mindig egy GBP-t ér.

Svájci frank (CHF)

A svájci frank Svájc és Liechtenstein hivatalos fizetőeszköze.

A valuta az évek során "mentsvárként" vált ismertté, amely a geopolitikai és piaci bizonytalanság időszakaiban igen vonzó egyes kereskedők számára. Svájc 1,033 milliárd dollár értékű külföldi valutatartalékkal rendelkezik, amivel az ország a világ harmadik legnagyobb devizatartalékával rendelkező országának számít, Kína és Japán mögött.

Ezeknek a tartalékoknak köszönhetően a svájci frank a világ hatodik legerősebb valutája, amihez hozzájárul Svájc politikai és gazdasági stabilitása és pozitív kereskedelmi mérlege is.

Kajmán-szigeteki dollár (KYD)

A Kajmán-szigetek egy óriási nemzetközi pénzügyi központ, amely a világ egyik legerősebb valutájával rendelkezik. Ez főként a hatalmas pénzügyi szolgáltatások szektornak, a turizmusnak és a "mentsvár" státuszának köszönhető, ami számos komoly bankot és céget vonzott az országba.

2019-ben a Kajmán-szigetek GDP-jének 40,2%-a pénzügyi szolgáltatásokból származott a KPMG szerint, ami nem meglepő, hiszen a világ 50 legnagyobb bankjából 43 üzleti tevékenységet folytat a Kajmán-szigeteken.

A kajmán-szigeteki dollár 1971-ben lett bevezetve, és leváltotta a jamaicai dollárt az ország hivatalos valutájaként. A kajmán-szigeteki dollár fix arányban van rögzítve az amerikai dollárhoz, így 1 kajmán-szigeteki dollár 1,2 amerikai dollárnak felel meg.

Euró (EUR)

Az euró az EU 26 tagországából 20 ország hivatalos valutája, amelyek összesített lakossága a 2023 januárjában aktuális adatok szerint 350 millió lakost tesz ki. Az EU a világ legnagyobb egységes piacterülete és a harmadik legnagyobb gazdasága, amely a globális kereskedés egy hatodának felel meg. A gazdaság bővülése, ami magába foglalja a jelentős kereskedelmi többletet, hozzájárul az euró értékéhez a devizapiacon.

A világ leggyakrabban kereskedett devizapárja, amelyben az euró is szerepel az EUR/USD, amely a "Fiber" becenéven ismert.

Amerikai dollár (USD)

Az amerikai dollár az Egyesült Államok és 16 egyéb ország és terület hivatalos pénzneme, mint például Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Zimbabwe és Panama. Az amerikai dollár a világ leggyakrabban kereskedett valutája, és számos ország nemzeti valutája hozzá köti az árfolyamát, valamint a világ legnagyobb valutatartalékának számít.

Az amerikai dollár erősségét az ország gazdasági növekedése támasztja alá (az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága). Ezzel szemben az árucikkek árainak emelkedése, a túlértékeltség és a rivális piacok gazdasági növekedése negatív hatással van a dollár erősségére.

Az amerikai dollár egy gyakori referenciaérték más valuták teljesítményének felmérésére, amint az a listánkon is látható.

Kanadai dollár (CAD)

A kanadai dollár egy "árucikk valutaként" van számon tartva, ugyanis az értéke általában összhangban van az exportált árucikkek, név szerint a nyersolaj árával. Sőt, Kanada a világ ötödik legnagyobb nyersolaj exportőre.

Kanada árucikk exportálása, valamint az egészséges gazdasági növekedése hozzájárul ahhoz, hogy a kanadai dollár a világ legerősebb valutái közé tartozzon.

A CAD/USD az egyik leggyakrabban kereskedett valutapár, amelyre gyakran a "loonie" becenéven hivatkoznak a kanadai egydolláros érmén található jeges búvár madár (angolul common loon) miatt, amely 1987 óta szerepel az érmén.