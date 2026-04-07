Heikin-Ashi kereskedési stratégia: Hogyan kereskedjünk Heikin-Ashi gyertyákkal
Ebben az útmutatóban felfedezzük mik azok a Heikin-Ashi gyertyák és hogyan alkalmazhatók egy kereskedési stratégiában.
Mik azok a Heikin-Ashi gyertyák?
A gyertyák a technikai grafikon indikátorok egyik legrégebbi formája, amelyeket a kereskedők az eszközök árfolyamainak elemzése során használhatnak. A gyertyagrafikon egy olyan grafikontípus, amely az ármozgások szemléltetésére és az alakzatok felismerésére szolgál, és amelyen minden gyertya egy kereskedési időszakot képvisel.
A gyertyagrafikon egy külön formája a Heikin-Ashi, amely japán nyelven az átlagos (“heikin” vagy “heiken”) és oszlop (“ashi”) szavaknak felel meg. A gyertyák ezeken a grafikonokon eltérnek a hagyományos japán gyertyagrafikonoktól, hiszen a korábbi időszakok adatait is magukba foglalják, hogy megmutassák miként változtak az átlagértékek egy adott periódusban.
(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)
A Heikin-Ashi négy átlagár ötvözetét használja – a nyitóár, a csúcs, a mélypont és a záróár – az aktuális és a korábbi kereskedési időszakokból. Ez eltér a hagyományos gyertyáktól, amelyeknél a gyertya testét a nyitó- és záróár képezi, a kanócait pedig a csúcs és a mélypont. Ennek eredményeként minden Heikin-Ashi az előző oszlop közepével van egy vonalban, és nem az előző gyertya záróárával.
(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)
A Heikin-Ashi gyertya nyitóára a korábbi gyertyák nyitó- és záróárainak átlagán alapul. A gyertya záróára az aktuális időszak nyitóárának, csúcsának, mélypontjának és záróárának átlaga, az egyszerű záróár helyett. A gyertya kanócának csúcsa a legmagasabb szám az adott időszak legmagasabb pontja, a napon belüli csúcs és a záróár közül. Ehhez hasonlóan a gyertya kanócának mélypontja a legalacsonyabb szám az adott időszak mélypontja, nyitóára és záróára közül.
Ennek köszönhetően a Heikin-Ashi számításai letisztultabb gyertyagrafikont adnak, amelyen könnyebb beazonosítani és követni az árfolyamtrendeket.
(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)
A letisztultabb grafikon kifejezetten hasznos a szaggatott vagy ingadozó árfolyamok elemzésére.
Ki találta fel a Heikin-Ashi gyertyákat?
Most, hogy megértettük a Heikin-Ashi gyertyák működését, vessünk egy pillantást a történelmére.
A Heikin-Ashi, vagy néha Heiken-Ashi-nek írott gyertyákat egy japán rizskereskedő, Munehisa Homma alkotta meg az 1700-as években. Hommát sokan a technikai elemzés atyjának tekintik az árfolyamtrendek beazonosítása terén végzett munkája miatt.
Az osakai rizspiacok akkori működését a határidős piac egy korai változataként lehet leírni, amelyen kuponokat használtak, amelyeket nyereséggel el lehetett adni, mielőtt a rizs valóban kiszállításra került volna. Homma megfigyelte milyen hatással vannak a kereskedők érzelmei a kereskedési döntéseikre, és felismerte a hangulat piacokra gyakorolt hatását, amelyet a félelem és a kapzsiság váltott ki. Ő alkotta meg a várható emelkedő vagy csökkenő visszafordulásokon alapuló kereskedés koncepcióját.
Homma létrehozta az első gyertyagrafikonokat, amelyeket olyan kereskedési alakzatok beazonosítására használt, amelyek a rizs árfolyam irányváltásai előtt alakulnak. Komoly előnyt jelentett számára más kereskedőkkel szemben az ártrendeket befolyásoló pszichológiai tényezők megértése, amelyekről az 1755-ös “The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money” című könyvében ír.
Miért hasznosak a Heikin-Ashi gyertyák a kereskedők számára?
A Heikin-Ashi gyertyák elemzése lehetőséget nyújt a kereskedők számára a főbb ártrendek és trendfordulások kezdetének beazonosítására a részvénypiac mindennapos háttérzajának kiszűrésével. Ez kifejezetten hasznos a magas volatilitású időszakokban, amikor könnyű szem elől téveszteni a hosszabb távú mozgásokat. A kereskedők használhatják a grafikont a pozícióik megnyitásának és megtartásának időzítésére, illetve azok lezárására, megelőzve a visszafordulásokat és a komolyabb veszteségeket.
A Heikin-Ashi indikátorok bármilyen időtartományon alkalmazhatók – akár egyórás, egynapos, havi, stb. – bár a hosszabb időtartományú grafikonok általában megbízhatóbbak. Más technikai indikátorokkal ötvözve pontosabb képet ad az árfolyam irányáról. A kereskedők használhatják a Heikin-Ashi grafikont devizák, árucikkek, részvények és indexek elemzésére.
Hogyan olvassuk le a Heikin-Ashi gyertyákat
A Heikin-Ashi gyertyák leolvasása viszonylag könnyű, azonban a befektetőknek fontos megérteni a működésüket és az általuk képviselt adatokat, ha megalapozottabb kereskedési döntéseket szeretnének hozni.
Egy emelkedő piacon a Heikin-Ashi grafikon általában zöld (vagy más színnel jelölt) gyertyák sorozatát mutatja, amelyeknek nincs alsó kanóca. Ezzel szemben egy csökkenő trendnél (általában) piros gyertyákat mutat, felső kanóc nélkül.
(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)
Amikor a piacok iránya vagy a hangulat megváltozik, nagyobb a volatilitás és a gyertyák inkább a hagyományos gyertyagrafikonokra hasonlítanak, kisebb testtel és hosszabb kanócokkal. A trendek megfordulásával a gyertyák színe megváltozik.
A gyertyák mellett a Heikin-Ashi grafikonokon három különböző háromszög szerepelhet: csökkenő, emelkedő és szimmetrikus. Ha a gyertyák áttörik az emelkedő vagy szimmetrikus háromszög felső határát, akkor az emelkedő trend jó eséllyel folytatódni fog, azonban ha a gyertyák a csökkenő háromszög alsó határa alá esnek, akkor a grafikon csökkenő trendre utal.
(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)
Hogyan kell Heikin-Ashi gyertyákkal kereskedni
A Heiken-Ashi stratégia segíthet a kereskedőknek azonosítani az erősebb trendek kezdetét, és ezzel összhangban módosítani a portfóliójukat, long pozíciókat nyitva vagy növelve, amikor emelkedő trend közeledik, illetve lezárva pozícióikat, amikor a trend a medvék oldalára áll.
Amikor a grafikonon alsó kanóc nélküli gyertyák láthatók, az határozott jelzés egy emelkedő trend kezdetére, amit a kereskedők kihasználhatnak a trend követésével a nyereségeik maximalizálása érdekében, ahelyett, hogy korán eladják részvényeiket és a piacon hagyják meg nem valósított nyereségeiket. Amikor a gyertyákról a felső kanóc hiányzik, az csökkenő trend kezdetét jelzi, ami arra ösztönözheti a kereskedőket, hogy eladják részvényeiket a veszteségek elkerülése érdekében. Minél hosszabb a kanóc nélküli gyertyák sorozata, annál erősebb trendet jelez a grafikon.
A rövidebb testű és hosszabb kanóccal rendelkező gyertyák arra utalnak, hogy a kereskedőknek figyelembe kell venniük a trend szünetelését. A trend ezután irányt válthat, vagy folytathatja a mozgását ugyanabban az irányban. Szükség van egy kis tapasztalatra és tudásra ahhoz, hogy meghatározzuk melyik eshetőségnek van nagyobb valószínűsége.
Miután a kereskedő azonosította a trend irányát, egy különbözeti ügyleten (CFD) keresztül nyithat pozíciót a megfelelő irányban a mögöttes eszköz árfolyamán.
A CFD egy pénzügyi szerződés, általában egy bróker és egy kereskedő között, amelynél az egyik fél beleegyezik, hogy a másik félnek kifizeti egy értékpapíron nyitott ügylet nyitó- és záróára közötti különbséget. Egy CFD-n keresztül nyithat long (spekuláció az árfolyam emelkedésére) vagy short pozíciót (spekuláció az árfolyam csökkenésére).
A CFD-k tőkeáttételes eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy alacsony kezdőtőkével nagyobb pozíciókat nyisson. Ezek az ügyletek azonban a veszteségeket is növelik, ha a részvény árfolyama a pozíciójával ellentétes irányba mozdul.
A Heikin-Ashi gyertyákon alapuló technika korlátozásai
A Heikin-Ashi technika egy elismert és igen megbízható elemzőeszköz, azonban megvannak a maga korlátozásai. Az értékek átlagainak kiszámításával a gyertyák nem egy eszköz pontos nyitó- és záróárait mutatják, és a történelmi áradatok alkalmazása miatt időeltolódás keletkezik a trendvonalban. Bár a gyertyák letisztultabb elosztásának köszönhetően könnyebb azonosítani a trendeket, olyan árrések kerülnek kitöltésre, amelyeket a kereskedők gyakran használnak az ármomentum, a belépési pontok és stop-loss* szintek azonosítására a vásárlás és az eladás során.
Ezek a tényezők hátrányos helyzetbe hozhatják a napon belüli kereskedőket és a skalpolókat, főleg a gyorsan mozgó piacokon, mint például a devizapiac, amelyen ez a technika olyan jelzéseket adhat, amelyek már egyáltalán nem relevánsak. Ez kiemeli a Heikin-Ashi elemzésének fontosságát más technikai indikátorok alkalmazásával, a be- és kilépési pontok pontos meghatározása érdekében.
Miután a kereskedő a Heikin-Ashi gyertyák segítségével azonosította az árfolyam irányát, használhat olyan trend indikátorokat a stratégiájában, mint például a mozgóátlagok és a relatív erősség index (RSI), amelyekkel felmérheti az ármozgás mögött álló momentum erősségét.
*A stop-loss megbízások nem mindig garantáltak.
GYIK
Hogyan kell használni a Heikin-Ashi gyertyákat?
A Heikin-Ashi gyertyaalakzatok egy olyan grafikonelemző technika, amely a trendek azonosítására szolgál a pénzügyi piacokon. Bár hasonlítanak a hagyományos gyertyákhoz, eltérő módon kerül kiszámításra a nyitóár, a csúcs, a mélypont és a záróár.
A Heikin-Ashi gyertyák használatához először be kell állítani a grafikont a kívánt időtartományra és eszközre. Ezután elemezni kell a gyertyaalakzatokat a trendek felismeréséhez. A Heikin-Ashi kereskedési stratégia használható trendek azonosítására bármilyen pénzügyi piacon, beleértve részvényeket, devizákat, árucikkeket és másokat. Emellett használható egy ügylet be- és kilépési pontjainak meghatározására.
Hogyan vannak kiszámítva a Heikin-Ashi gyertyák?
A Heikin-Ashi gyertyáknál az előző időszak nyitóárának, csúcsának, mélypontjának és záróárának átlagát számítják ki.
A Heikin-Ashi gyertya nyitóára az előző időszak nyitó- és záróárainak átlaga. A záróra az aktuális időszak nyitóárának, csúcsának, mélypontjának és záróárának átlaga.
A gyertya csúcsa az aktuális időszak csúcsának, nyitóárának és záróárának legmagasabb értéke. A mélypont az aktuális időszak mélypontjának, nyitóárának és záróárának legalacsonyabb értéke.
A gyertyagrafikonokon alapuló kereskedés nyereséges?
A gyertyagrafikonok hasznos információt nyújthatnak a kereskedőnek az ármozgásokról és a piac mögöttes pszichológiájáról. Ez az információ segíthet a kereskedőknek megalapozottabb kereskedési döntéseket hozni.