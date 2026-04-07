Ebben az útmutatóban felfedezzük mik azok a Heikin-Ashi gyertyák és hogyan alkalmazhatók egy kereskedési stratégiában.

Mik azok a Heikin-Ashi gyertyák?

A gyertyák a technikai grafikon indikátorok egyik legrégebbi formája, amelyeket a kereskedők az eszközök árfolyamainak elemzése során használhatnak. A gyertyagrafikon egy olyan grafikontípus, amely az ármozgások szemléltetésére és az alakzatok felismerésére szolgál, és amelyen minden gyertya egy kereskedési időszakot képvisel.

A gyertyagrafikon egy külön formája a Heikin-Ashi, amely japán nyelven az átlagos (“heikin” vagy “heiken”) és oszlop (“ashi”) szavaknak felel meg. A gyertyák ezeken a grafikonokon eltérnek a hagyományos japán gyertyagrafikonoktól, hiszen a korábbi időszakok adatait is magukba foglalják, hogy megmutassák miként változtak az átlagértékek egy adott periódusban.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

A Heikin-Ashi négy átlagár ötvözetét használja – a nyitóár, a csúcs, a mélypont és a záróár – az aktuális és a korábbi kereskedési időszakokból. Ez eltér a hagyományos gyertyáktól, amelyeknél a gyertya testét a nyitó- és záróár képezi, a kanócait pedig a csúcs és a mélypont. Ennek eredményeként minden Heikin-Ashi az előző oszlop közepével van egy vonalban, és nem az előző gyertya záróárával.

A Heikin-Ashi gyertya nyitóára a korábbi gyertyák nyitó- és záróárainak átlagán alapul. A gyertya záróára az aktuális időszak nyitóárának, csúcsának, mélypontjának és záróárának átlaga, az egyszerű záróár helyett. A gyertya kanócának csúcsa a legmagasabb szám az adott időszak legmagasabb pontja, a napon belüli csúcs és a záróár közül. Ehhez hasonlóan a gyertya kanócának mélypontja a legalacsonyabb szám az adott időszak mélypontja, nyitóára és záróára közül.

Ennek köszönhetően a Heikin-Ashi számításai letisztultabb gyertyagrafikont adnak, amelyen könnyebb beazonosítani és követni az árfolyamtrendeket.

A letisztultabb grafikon kifejezetten hasznos a szaggatott vagy ingadozó árfolyamok elemzésére.