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Revolut IPO

Tudjon meg többet a Revolutról, a jövőbeli IPO-járól és az árfolyamának lehetséges mozgatórugóiról, és tanulja meg hogyan kereskedhet technológiai részvényekkel CFD-ken keresztül a tőzsdére kerülése után.

 

Mikor várható a Revolut IPO-ja?

A Revolut az aktuális (2025. február) információk szerint hivatalosan még nem jelentett be pontos dátumot az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO). A jelentések szerint azonban a vállalat egy 2025-ös IPO-ra készül, miután a legutóbbi becslés 45 milliárd dollárra becsülte a vállalat értékét. A Revolut várhatóan az amerikai Nasdaq Értéktőzsdére tervez felkerülni, azonban a brit kormány aktív kommunikációt folytat a vállalattal, hogy Londont válassza a tőzsdére kerülés helyszíneként. 

Több tényező befolyásolhatja a Revolut IPO helyszínét és időzítését:​

  • Pénzügyi teljesítmény: 2023-ban a Revolut 2,2 milliárd dollárt meghaladó bevételt jelentett be, az adózás előtti nyeresége pedig 545 millió volt, ami kiválóan tükrözi az erős pénzügyi teljesítményét.

  • Hatósági jóváhagyások: a vállalat 2024 júliusában egy három évig tartó eljárás után megszerezte a banki működési engedélyét az Egyesült Királyságban, ami lehetővé tette, hogy bővítse a betétvédelmét és a jelzálogkölcsön kínálatát Angliában. 

  • Piaci viszonyok: az IPO-k kilátásai 2025-ben sokkal fényesebbek, mint az előző években, ugyanis javultak a makrogazdasági viszonyok és felhalmozódott a kereslet is. Azonban a külső tényezők, mint például a kamatlábak és a geopolitikai viszonyok továbbra is hatással lehetnek a befektetők hangulatára.

Mi az a Revolut?

A Revolut egy angliai székhelyű pénzügyi technológiával foglalkozó vállalat, amely digitális banki szolgáltatásokat kínál, mint például a fizetések, valutaváltás, részvény- és kriptókereskedés és költségvetés-kezelő eszközök. A vállalatot 2015-ben alapította Nikolay Storonsky és Vlad Yatsenko, és azóta Európa egyik legnagyobb fintech vállalatává nőtte ki magát, amely mobilközpontú alternatívát kínál a hagyományos bankokkal szemben.

A Revolut legfontosabb mérföldkövei

  • 2015 – megalapult az Egyesült Királyságban, alacsony díjú valutaváltásra és többvalutás fiókokra összpontosítva.
  • 2018 – megszerezte az európai banki működési engedélyét, amivel bővíthette pénzügyi szolgáltatásait.
  • 2020 – belépett az amerikai és a japán piacokra, felgyorsítva a globális terjeszkedését.
  • 2021 – a vállalat értéke elérte a 33 milliárd dollárt, amivel Európa egyik legértékesebb fintech stratupjává vált.
  • 2023 – 2,2 milliárd dolláros bevételt jelentett be, 545 milliós adózás előtti nyereséggel.
  • 2024 – meghaladta az 50 millió felhasználót, megszerezte a brit banki működési engedélyét és bejelentette terveit, hogy a globális székhelyét a londoni Canary Wharfba helyezi át.
  • 2025 – készülődni kezdett egy IPO-ra, miután a becsült értéke 45 milliárd dollárra nőtt és fontolgatni kezdte a Nasdaq vagy a Londoni Értéktőzsdére való felkerülést.

A Revolut fő jellemzői

  • Többvalutás fiókok – a felhasználók tarthatnak és válthatnak valutákat bankok közötti árfolyamokon.
  • Részvény- és kriptókereskedés – a felhasználók befektethetnek részvényekbe, kriptovalutákba és árucikkekbe közvetlenül az alkalmazásból.
  • AI-alapú költségvetés-kezelő eszközök – valós idejű költekezési statisztikák segítenek a felhasználóknak a pénzügyeik kezelésében.
  • Nemzetközi átutalások – alacsony díjú globális átutalások valós idejű átváltási árfolyamokkal.
  • Premium és Metal fiókok – előfizetés-alapú csomagok olyan előnyökkel, mint például pénzvisszatérítés, biztosítás és repülőtéri várótermekhez való hozzáférés.

A Revolut egy elektronikuspénz engedély alapján működik Angliában, és több európai országban szerzett banki működési engedélyt, ami lehetővé tette a termékkínálata bővítését. A vállalat rohamos ütemben növekedett, világszerte több millió felhasználóval rendelkezik, és az egyik legértékesebb fintech startupként van számon tartva.

Miből származik a Revolut bevétele?

A Revolut egy digitális pénzügyi szuperapp, amelynek kínálatában szerepel bankolás, fizetések és befektetési szolgáltatások, elsősorban a mobil platformján keresztül. A hagyományos bankokkal ellentétben nem kihelyezett irodákra támaszkodik, hanem inkább egy technológia- és mobil-központú élményt kínál.

A Revolut bevételei több fő forrásból származnak – íme kissé bővebben a legfontosabbakról.

Bevételforrás

Leírás

Bankközi díjak

A Revolut egy apró díjat számít fel a kártyás fizetések után, ha a felhasználó a Revolut betéti vagy előre fizetett kártyáját használja a fizetés elvégzésére. Ezt a díjat a kereskedés fizeti, és nem a felhasználó. Minél több tranzakciót dolgoz fel, annál nagyobb a bevétele.

Előfizetések

A Revolut Plus, Premium, Metal és Ultra csomagokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, mint például a magasabb kifizetési korlátok, utasbiztosítás, visszatérítés és repülőtéri váróterem hozzáférés egy meghatározott havi vagy éves díjért. Az előfizetésekből származó bevétel egy kiszámítható és rendszeres bevételforrás.

Valutaváltás

Bár a Revolut munkanapokon díjmentes bankközi átváltási árfolyamokat kínál, hétvégéken és nagyméretű tranzakcióknál felárat számít fel, így bevételt valósít meg a valutaváltásokból.

Kripto- és részvénykereskedés

A felhasználók vásárolhatnak és eladhatnak részvényeket, kriptovalutákat és árucikkeket az appon keresztül. A Revolut bevételt valósít meg a jutalékokból, az árrésekből és a kifizetési díjakból, így fontos bevételforrásnak számít, főleg ha terjed a lakossági kereskedés.

Vállalati számlák

A Revolut Business vállalatoknak, szabadúszóknak és vállalkozóknak tervezett fiókokat kínál, olyan funkciókkal, mint például a többvalutás fizetések, vállalati kártyák és kiadáskezelés. A bevétel a havidíjakból és a fizetésfeldolgozási jutalékokból származik.

Kölcsönszolgáltatások

A Revolutnak bevétele származik a hitelezési termékeiből, mint például a személyi kölcsönök, hitelkeretek, folyószámlahitelek és a halasztott fizetés szolgáltatások. Bevételt szerez a kamatokból és a kölcsönök díjaiból, a hagyományos bankokhoz hasonlóan.

Mi befolyásolhatja a Revolut élő részvényárfolyamát?

A Revolut részvényárfolyamát a tőzsdére kerülést követően különféle tényezők befolyásolhatják, mint például a piaci viszonyok, a vállalat teljesítménye, a szabályozási fejlemények és a konkurencia. A befektetők szorosan figyelemmel követik majd a pénzügyi állapotát, a felhasználók számának növekedését és az iparág trendjeit a részvényben rejlő lehetőségek felmérésére. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány fontos tényezőt, amelyek hatással lehetnek a Revolut élő részvényárfolyamára.

Piaci viszonyok és iparági trendek

A Revolut részvényének árára hatással lesznek a makrogazdasági tényezők, mint például a kamatlábak, infláció és a globális gazdasági viszonyok, amelyek befolyásolhatják a befektetők hangulatát. Digitális bankként az értékére hatással lesznek a tágabb értelemben vett fintech szektor trendjei és a pénzügyi piacokon bekövetkezett változások. Az IPO-jának sikere határozza majd meg a befektetők kezdeti hangulatát.

A vállalat alapjai és növekedése

A Revolut már évek óta nyereséges, ami rendkívül fontos tényező a fintech piacon. A befektetők követni fogják a bevételének növekedését a bankolás, kereskedés és az előfizetéses szolgáltatásai terén, hogy fel tudják mérni a jövőbeli terjeszkedését. A folyamatos nyereségesség, a felhasználók befizetéseinek növekedése és a magasabb kereskedési forgalom növelheti a részvény árát, míg a fontos piacok növekedésének lassulása csökkentheti a vállalat értékét.

Konkurencia és stratégiai lépések

A részvény teljesítményére hatással lesz, hogy a Revolut hogyan teljesít a versenytársaihoz képest, mint például a Wise, a Monzo és a hagyományos bankok. A stratégiai lépések, mint például a partnerségek, felvásárlások és lehetséges kivásárlások növelhetik az értékét, míg a konkurencia fokozódása korlátozhatja a növekedést.

Szabályzás és megfelelés

A szabályozói jóváhagyások, mint például további banki működési engedélyek megszerzése növelheti a vállalat megbízhatóságát és a befektetők bizalmát. Azonban a pénzügyi szabályzások módosításai vagy a szigorúbb megfelelőségi szabályok – főleg a kriptókereskedés és a pénzügyi szolgáltatások terén – hatással lehet a vállalat működésére és a részvényének teljesítményére.

Piaci hangulat és kereskedési tevékenység

Az elemzők vásárlás/eladás értékelései, a kereskedési forgalom és a shortolás iránti érdeklődés volatilitást válthat ki. A fontos hírek, mint például a vezetőségben bekövetkezett változások, biztonsági rések vagy stratégiai partnerségek hatással lehetnek a kereskedők hangulatára.

Elemzőink szakértői véleményeivel lépést tarthat a piac mozgásaival. Bővebb információkért vessen egy pillantást hírek és elemzések részlegünkre.

lehetséges tényezők, amelyek befolyásolhatják a revolut részvényárfolyamát

Hogyan kereskedhet Revolut részvényekkel CFD-ken keresztül

Ha és amikor a Revolut felkerül a részvénypiacra, el kell végezni néhány lépést, mielőtt kereskedni tudna a részvényeivel.

  • Válasszon brókerplatformotVálasszon egy megbízható brókert, amely hozzáférést nyújt OpenAI részvényekhez. Az olyan kereskedési platformok, mint a Capital.com lehetővé teszik a kereskedést különbözeti ügyleteken (CFD-k) keresztül, lehetővé téve az ármozgásokon való spekulációt a mögöttes részvények birtoklása nélkül.
  • Hozzon létre egy kereskedési fiókotNyisson egy fiókot a kiválasztott platformon, és adja meg a szükséges személyes adatait. Esetenként szükség lehet a személyazonossága igazolására.
  • Befizetés Fizessen be a fiókjára banki átutaláson, bankkártyán vagy egyéb opción keresztül. Gondoskodjon róla, hogy elegendő tőkével rendelkezik az ügyleteihez.
  • Kövesse a részvény teljesítményétA tőzsdére kerülést követően kövesse az OpenAI részvény teljesítményét valós idejű adatokkal. Kövesse a cég híreit és pénzügyi jelentéseit, amelyek befolyásolhatják az értékét.
  • Nyisson egy ügyletetAmikor készen áll, nyisson egy piaci vagy limitáras megbízást a részvény vásárlására. Fontolja meg stop-loss megbízások alkalmazását a kockázat korlátozása érdekében.

 

Milyen egyéb fintech részvényekkel kereskedhetek?

Az aktuális (2025. február) helyzet szerint a Revolut továbbra is magánkézben van, azonban az IPO-ja 2025-ben várható. Ettől eltekintve kitettséget szerezhet más fintech részvényeknek az alábbi tőzsdén jegyzet vállalatokon keresztül:

  • Paypal (PYPL) – egy piacvezető digitális fizetési platform, amely a Venmo tulajdonosa és halasztott fizetéseket, kripto vásárlást és kereskedői szolgáltatásokat kínál.

  • Block (SQ) – a korábban Square néven ismert Block POS-rendszereket, Cash Appot és halasztott fizetéseket kínál az Afterpay-en keresztül. Terjeszkedik a blokklánc és az AI-alapú pénzügy felé.

  • Visa (V) és Mastercard (MA) – globális fizetésszolgáltató óriások, amelyek több milliárd tranzakciót dolgoznak fel, beleértve a Klarna halasztott fizetéseket.

  • Affirm (AFRM) – egy vezető halasztott fizetés szolgáltató, amely az Amazonnal lépett partnerségbe és bevételt szerez a kereskedői díjakból és finanszírozásból.

  • Adyen (ADYEN) – egy holland fizetésfeldolgozó, amely olyan vállalatoknak nyújt szolgáltatást, mint a Meta, az Uber és a Microsoft, és támogatja a globális tranzakciókat.

  • SoFi (SOFI) – egy digitális bank, amely kölcsönöket, részvénykereskedést, kriptovalutákat és diákkölcsön refinanszírozást kínál.

Tudjon meg többet a részvényekről és a részvénypiacokról az átfogó részvénykereskedési útmutatónkból.

GYIK

Kik a Revolut tulajdonosai?

A Revolut magánkézben van, a legnagyobb részvényese pedig a vezérigazgatója, Nikolay Storonsky. A vállalat társalapítója, Vlad Yatsenko szintén komoly részesedéssel rendelkezik, a vállalat fő befektetői mellett, mint például a SoftBank, Tiger Global, Coatue Management és a D1 Capital Partners. Miután a Revolut felkerül a tőzsdére, várhatóan 2025-ben, a vállalat tulajdonosi köre nyilvános befektetőkre is kiterjed majd.

Mekkora a Revolut értéke?

A Revolut utolsó becsült értéke 45 milliárd dollár volt 2024-ben, egy másodlagos részvény értékesítést követően, amelynek célja a likviditás biztosítása volt az alkalmazottak számára. Az értéke azonban változhat az IPO előtt a piaci viszonyoktól, a pénzügyi teljesítményétől és a befektetők hangulatától függően.

Mikor lesz a Revolut IPO-ja?

A Revolut még nem jelentett be hivatalos IPO dátumot, azonban a jelentések szerint 2025-ben tőzsdére léphet. A vállalat a Londoni Értéktőzsdén (LSE) vagy a Nasdaq Értéktőzsdén való jegyzést fontolgatja, azonban a szabályozási kihívások, beleértve a függőben lévő banki működési engedélyét az Egyesült Királyságban, hatással lehet az IPO idővonalára.

Hogyan tudok Revolutba fektetni az IPO-ja előtt?

Az IPO előtti befektetési lehetőségek általában intézményi befektetőkre, kockázatitőke-társaságokra és magántőke-alapokra van korlátozva. Azonban egyes IPO előtti piacok, mint például az EquityZen vagy a Forge Global hozzáférést nyújthatnak a Revolut részvényeihez, ha a korai befektetők szeretnék eladni a részvényeiket. A lakossági befektetőknek azonban valószínűleg meg kell várniuk a tőzsdére kerülést.

A Revolut részvények elérhetők lesznek CFD kereskedésre?

Ha a Revolut felkerül egy tőzsdére, számos bróker kínálhat különbözeti ügyleteket (CFD-k) a részvényeire, ami lehetővé teszi a kereskedőknek az ármozgásain való spekulációt a részvények birtoklása nélkül. Azonban ennek elérhetősége függ majd az adott brókertől, a piaci szabályzásoktól és attól, hogy a Revolut részvény eleget tesz-e a likviditási követelményeknek.

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