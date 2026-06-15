Revolut IPO

StartTanuljonIPO kereskedésRevolut IPO
Tudjon meg többet a Revolutról, a jövőbeli IPO-járól és az árfolyamának lehetséges mozgatórugóiról, és tanulja meg hogyan kereskedhet technológiai részvényekkel CFD-ken keresztül a tőzsdére kerülése után.
A Revolut az aktuális (2025. február) információk szerint hivatalosan még nem jelentett be pontos dátumot az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO). A jelentések szerint azonban a vállalat egy 2025-ös IPO-ra készül, miután a legutóbbi becslés 45 milliárd dollárra becsülte a vállalat értékét. A Revolut várhatóan az amerikai Nasdaq Értéktőzsdére tervez felkerülni, azonban a brit kormány aktív kommunikációt folytat a vállalattal, hogy Londont válassza a tőzsdére kerülés helyszíneként.
Hatósági jóváhagyások: a vállalat 2024 júliusában egy három évig tartó eljárás után megszerezte a banki működési engedélyét az Egyesült Királyságban, ami lehetővé tette, hogy bővítse a betétvédelmét és a jelzálogkölcsön kínálatát Angliában.
Piaci viszonyok: az IPO-k kilátásai 2025-ben sokkal fényesebbek, mint az előző években, ugyanis javultak a makrogazdasági viszonyok és felhalmozódott a kereslet is. Azonban a külső tényezők, mint például a kamatlábak és a geopolitikai viszonyok továbbra is hatással lehetnek a befektetők hangulatára.
A Revolut egy angliai székhelyű pénzügyi technológiával foglalkozó vállalat, amely digitális banki szolgáltatásokat kínál, mint például a fizetések, valutaváltás, részvény- és kriptókereskedés és költségvetés-kezelő eszközök. A vállalatot 2015-ben alapította Nikolay Storonsky és Vlad Yatsenko, és azóta Európa egyik legnagyobb fintech vállalatává nőtte ki magát, amely mobilközpontú alternatívát kínál a hagyományos bankokkal szemben.
A Revolut egy elektronikuspénz engedély alapján működik Angliában, és több európai országban szerzett banki működési engedélyt, ami lehetővé tette a termékkínálata bővítését. A vállalat rohamos ütemben növekedett, világszerte több millió felhasználóval rendelkezik, és az egyik legértékesebb fintech startupként van számon tartva.
A Revolut egy digitális pénzügyi szuperapp, amelynek kínálatában szerepel bankolás, fizetések és befektetési szolgáltatások, elsősorban a mobil platformján keresztül. A hagyományos bankokkal ellentétben nem kihelyezett irodákra támaszkodik, hanem inkább egy technológia- és mobil-központú élményt kínál.
A Revolut bevételei több fő forrásból származnak – íme kissé bővebben a legfontosabbakról.
|
Bevételforrás
|
Leírás
|
Bankközi díjak
|
A Revolut egy apró díjat számít fel a kártyás fizetések után, ha a felhasználó a Revolut betéti vagy előre fizetett kártyáját használja a fizetés elvégzésére. Ezt a díjat a kereskedés fizeti, és nem a felhasználó. Minél több tranzakciót dolgoz fel, annál nagyobb a bevétele.
|
Előfizetések
|
A Revolut Plus, Premium, Metal és Ultra csomagokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, mint például a magasabb kifizetési korlátok, utasbiztosítás, visszatérítés és repülőtéri váróterem hozzáférés egy meghatározott havi vagy éves díjért. Az előfizetésekből származó bevétel egy kiszámítható és rendszeres bevételforrás.
|
Valutaváltás
|
Bár a Revolut munkanapokon díjmentes bankközi átváltási árfolyamokat kínál, hétvégéken és nagyméretű tranzakcióknál felárat számít fel, így bevételt valósít meg a valutaváltásokból.
|
Kripto- és részvénykereskedés
|
A felhasználók vásárolhatnak és eladhatnak részvényeket, kriptovalutákat és árucikkeket az appon keresztül. A Revolut bevételt valósít meg a jutalékokból, az árrésekből és a kifizetési díjakból, így fontos bevételforrásnak számít, főleg ha terjed a lakossági kereskedés.
|
Vállalati számlák
|
A Revolut Business vállalatoknak, szabadúszóknak és vállalkozóknak tervezett fiókokat kínál, olyan funkciókkal, mint például a többvalutás fizetések, vállalati kártyák és kiadáskezelés. A bevétel a havidíjakból és a fizetésfeldolgozási jutalékokból származik.
|
Kölcsönszolgáltatások
|
A Revolutnak bevétele származik a hitelezési termékeiből, mint például a személyi kölcsönök, hitelkeretek, folyószámlahitelek és a halasztott fizetés szolgáltatások. Bevételt szerez a kamatokból és a kölcsönök díjaiból, a hagyományos bankokhoz hasonlóan.
A Revolut részvényárfolyamát a tőzsdére kerülést követően különféle tényezők befolyásolhatják, mint például a piaci viszonyok, a vállalat teljesítménye, a szabályozási fejlemények és a konkurencia. A befektetők szorosan figyelemmel követik majd a pénzügyi állapotát, a felhasználók számának növekedését és az iparág trendjeit a részvényben rejlő lehetőségek felmérésére. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány fontos tényezőt, amelyek hatással lehetnek a Revolut élő részvényárfolyamára.
A Revolut részvényének árára hatással lesznek a makrogazdasági tényezők, mint például a kamatlábak, infláció és a globális gazdasági viszonyok, amelyek befolyásolhatják a befektetők hangulatát. Digitális bankként az értékére hatással lesznek a tágabb értelemben vett fintech szektor trendjei és a pénzügyi piacokon bekövetkezett változások. Az IPO-jának sikere határozza majd meg a befektetők kezdeti hangulatát.
A Revolut már évek óta nyereséges, ami rendkívül fontos tényező a fintech piacon. A befektetők követni fogják a bevételének növekedését a bankolás, kereskedés és az előfizetéses szolgáltatásai terén, hogy fel tudják mérni a jövőbeli terjeszkedését. A folyamatos nyereségesség, a felhasználók befizetéseinek növekedése és a magasabb kereskedési forgalom növelheti a részvény árát, míg a fontos piacok növekedésének lassulása csökkentheti a vállalat értékét.
A részvény teljesítményére hatással lesz, hogy a Revolut hogyan teljesít a versenytársaihoz képest, mint például a Wise, a Monzo és a hagyományos bankok. A stratégiai lépések, mint például a partnerségek, felvásárlások és lehetséges kivásárlások növelhetik az értékét, míg a konkurencia fokozódása korlátozhatja a növekedést.
A szabályozói jóváhagyások, mint például további banki működési engedélyek megszerzése növelheti a vállalat megbízhatóságát és a befektetők bizalmát. Azonban a pénzügyi szabályzások módosításai vagy a szigorúbb megfelelőségi szabályok – főleg a kriptókereskedés és a pénzügyi szolgáltatások terén – hatással lehet a vállalat működésére és a részvényének teljesítményére.
Az elemzők vásárlás/eladás értékelései, a kereskedési forgalom és a shortolás iránti érdeklődés volatilitást válthat ki. A fontos hírek, mint például a vezetőségben bekövetkezett változások, biztonsági rések vagy stratégiai partnerségek hatással lehetnek a kereskedők hangulatára.
Elemzőink szakértői véleményeivel lépést tarthat a piac mozgásaival. Bővebb információkért vessen egy pillantást hírek és elemzések részlegünkre.
Ha és amikor a Revolut felkerül a részvénypiacra, el kell végezni néhány lépést, mielőtt kereskedni tudna a részvényeivel.
Az aktuális (2025. február) helyzet szerint a Revolut továbbra is magánkézben van, azonban az IPO-ja 2025-ben várható. Ettől eltekintve kitettséget szerezhet más fintech részvényeknek az alábbi tőzsdén jegyzet vállalatokon keresztül:
Paypal (PYPL) – egy piacvezető digitális fizetési platform, amely a Venmo tulajdonosa és halasztott fizetéseket, kripto vásárlást és kereskedői szolgáltatásokat kínál.
Block (SQ) – a korábban Square néven ismert Block POS-rendszereket, Cash Appot és halasztott fizetéseket kínál az Afterpay-en keresztül. Terjeszkedik a blokklánc és az AI-alapú pénzügy felé.
Visa (V) és Mastercard (MA) – globális fizetésszolgáltató óriások, amelyek több milliárd tranzakciót dolgoznak fel, beleértve a Klarna halasztott fizetéseket.
Affirm (AFRM) – egy vezető halasztott fizetés szolgáltató, amely az Amazonnal lépett partnerségbe és bevételt szerez a kereskedői díjakból és finanszírozásból.
Adyen (ADYEN) – egy holland fizetésfeldolgozó, amely olyan vállalatoknak nyújt szolgáltatást, mint a Meta, az Uber és a Microsoft, és támogatja a globális tranzakciókat.
SoFi (SOFI) – egy digitális bank, amely kölcsönöket, részvénykereskedést, kriptovalutákat és diákkölcsön refinanszírozást kínál.
Tudjon meg többet a részvényekről és a részvénypiacokról az átfogó részvénykereskedési útmutatónkból.
A Revolut magánkézben van, a legnagyobb részvényese pedig a vezérigazgatója, Nikolay Storonsky. A vállalat társalapítója, Vlad Yatsenko szintén komoly részesedéssel rendelkezik, a vállalat fő befektetői mellett, mint például a SoftBank, Tiger Global, Coatue Management és a D1 Capital Partners. Miután a Revolut felkerül a tőzsdére, várhatóan 2025-ben, a vállalat tulajdonosi köre nyilvános befektetőkre is kiterjed majd.
A Revolut utolsó becsült értéke 45 milliárd dollár volt 2024-ben, egy másodlagos részvény értékesítést követően, amelynek célja a likviditás biztosítása volt az alkalmazottak számára. Az értéke azonban változhat az IPO előtt a piaci viszonyoktól, a pénzügyi teljesítményétől és a befektetők hangulatától függően.
A Revolut még nem jelentett be hivatalos IPO dátumot, azonban a jelentések szerint 2025-ben tőzsdére léphet. A vállalat a Londoni Értéktőzsdén (LSE) vagy a Nasdaq Értéktőzsdén való jegyzést fontolgatja, azonban a szabályozási kihívások, beleértve a függőben lévő banki működési engedélyét az Egyesült Királyságban, hatással lehet az IPO idővonalára.
Az IPO előtti befektetési lehetőségek általában intézményi befektetőkre, kockázatitőke-társaságokra és magántőke-alapokra van korlátozva. Azonban egyes IPO előtti piacok, mint például az EquityZen vagy a Forge Global hozzáférést nyújthatnak a Revolut részvényeihez, ha a korai befektetők szeretnék eladni a részvényeiket. A lakossági befektetőknek azonban valószínűleg meg kell várniuk a tőzsdére kerülést.
Ha a Revolut felkerül egy tőzsdére, számos bróker kínálhat különbözeti ügyleteket (CFD-k) a részvényeire, ami lehetővé teszi a kereskedőknek az ármozgásain való spekulációt a részvények birtoklása nélkül. Azonban ennek elérhetősége függ majd az adott brókertől, a piaci szabályzásoktól és attól, hogy a Revolut részvény eleget tesz-e a likviditási követelményeknek.
Maradjon naprakész a közelgő tőzsdei bevezetésekről, piaci trendekről és a legújabb kereskedési lehetőségekről