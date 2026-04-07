Vous souhaitez retirer de l’argent de manière rapide et fiable. Nous voulons vous aider.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les retraits depuis votre compte Capital.com ici.
Et selon les données de notre serveur en 2025, bien plus rapide dans de nombreux cas.
Cependant, votre retrait peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrables pour apparaître sur votre compte. Cela varie selon votre prestataire de paiement.
Parfois, les retraits peuvent prendre un peu plus de temps. Cela est généralement dû à des vérifications supplémentaires que nous effectuons pour nous assurer de respecter la réglementation.
Téléversez tous les documents que nous demandons dans « Mes demandes », et répondez rapidement à toute demande supplémentaire.
Pour retirer des profits – c’est-à-dire plus que votre dépôt – retirez vers un compte bancaire vérifié.
Vous pouvez retirer jusqu’au montant que vous avez déposé vers le même moyen de paiement.
Vous ne pourrez pas retirer vers un compte dont le nom est différent de celui de votre compte de trading.
Vous pouvez uniquement retirer vos gains vers un compte bancaire vérifié. Vous ne pouvez pas retirer vos gains vers une carte de débit ou de crédit.
Cela nous aide à respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Voici comment vérifier votre compte bancaire :
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance.
Nous sommes régulés dans le monde entier, dans chaque juridiction où nous opérons. Cela signifie que nous respectons des règles strictes de « connaissance client » (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent pour protéger vos fonds.
Si votre retrait prend plus de temps que prévu, c’est probablement parce que nous vérifions que tout est sécurisé.
Nous traitons 99 % des retraits sous 24 heures (données internes du serveur, 2025). Beaucoup sont effectués en moins de 5 minutes.
Nous sommes un courtier régulé. Nous respectons des règles strictes de connaissance client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour protéger vos fonds.
Parfois, nous effectuons des vérifications supplémentaires avant d’approuver un retrait. Cela peut arriver si :
Votre moyen de paiement n’est pas vérifié
Vous retirez vers un nouveau moyen de paiement
Vous retirez vers un moyen différent de celui utilisé pour votre dépôt
Le nom sur votre compte de paiement ne correspond pas à celui de votre compte de trading
Il y a une activité suspecte ou inhabituelle
Vous demandez à retirer des gains vers un moyen qui ne permet que des retraits jusqu’au montant de votre dépôt (comme une carte)
Pour des retraits rapides, suivez nos instructions ci-dessus.
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vous ne pouvez pas retirer. Examinons-les une par une.
Si votre retrait prend plus de 24 heures, il se peut que votre banque soit encore en train de le traiter.
Vous pouvez leur envoyer un numéro de suivi – un ARN ou RRN – pour les aider à retrouver le paiement.
Si votre banque a rejeté votre retrait, veuillez d’abord les contacter. Vous pouvez aussi demander de l’aide à notre équipe d’assistance.
Parfois, nous avons besoin de documents pour vérifier votre identité ou l’origine de vos fonds.
Cela nous aide à respecter les règles de connaissance client et de lutte contre le blanchiment d’argent – essentielles pour vous protéger, vous et votre argent.
Allez dans « Mes demandes » sur la plateforme web ou l’application pour voir ce dont nous avons besoin, et téléversez vos documents.
Essayez de clôturer certaines positions ou ordres pour libérer des fonds. Ou bien, retirez un montant plus faible.
Certains canaux de retrait imposent des plafonds par opération. Essayez de diviser votre retrait en plus petits montants.
Vous ne pouvez retirer que jusqu’au montant que vous avez déposé sur les cartes ou portefeuilles électroniques.
Pour retirer plus que ce que vous avez déposé – c’est-à-dire vos gains – veuillez vérifier votre compte bancaire et y effectuer le retrait.
Vous pouvez vérifier vos moyens de paiement en téléversant les documents que nous demandons.
Allez dans « Mes demandes » sur la plateforme web ou l’application pour voir ce dont nous avons besoin, et téléversez vos documents.
Vous ne pouvez retirer que vers un moyen de paiement au même nom que celui de votre compte de trading. C’est essentiel pour nous permettre de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Oui, vous pouvez retirer plus que ce que vous avez initialement déposé.
Cependant, si vous utilisez une carte ou un portefeuille électronique, vous ne pouvez généralement retirer que jusqu’au montant que vous avez déposé. Cela nous aide à respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour retirer plus que votre dépôt (c’est-à-dire vos gains), vous devez effectuer le retrait vers un compte bancaire vérifié.
Pour vérifier votre compte bancaire, suivez les étapes indiquées ci-dessus.
Non, Capital.com n’est pas une arnaque. Nous sommes un courtier légitime régulé dans chaque juridiction où nous opérons, par (selon le lieu) ASIC, CySEC, la FCA, la SCA et la SCB.
La plupart des problèmes liés aux retraits d’argent peuvent généralement être résolus en suivant les conseils de cette page. Les points principaux à retenir :
Vous ne pouvez retirer que jusqu’au montant que vous avez déposé vers la plupart des moyens de paiement
Pour retirer plus – c’est-à-dire vos gains – vérifiez un compte bancaire à votre nom en fournissant les documents que nous demandons dans « Mes demandes », et effectuez le retrait vers ce compte.
Ces deux étapes nous aident à respecter les règles de connaissance client et de lutte contre le blanchiment d’argent. Elles nous aident à garantir que vos fonds sont protégés et ne sont acheminés que là où ils doivent aller.
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