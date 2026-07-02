Συναλλαγές Williams Sonoma - WSM
Σχετικά με την Williams Sonoma
Η Williams-Sonoma, Inc. ("Williams-Sonoma") είναι εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων για το σπίτι. Οι μάρκες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation και Mark and Graham, οι οποίες πωλούν τα προϊόντα της μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρείας, των καταλόγων άμεσης αλληλογραφίας και των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Αυτά τα εμπορικά σήματα αποτελούν επίσης μέρος του προγράμματος επιβράβευσης της Εταιρείας με δωρεάν συμμετοχή, το οποίο προσφέρει στα μέλη αποκλειστικά οφέλη σε όλη την οικογένεια εμπορικών σημάτων της Williams-Sonoma. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 581 καταστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν 538 καταστήματα σε 42 πολιτείες, την Ουάσιγκτον και το Πουέρτο Ρίκο, 21 καταστήματα στον Καναδά, 19 καταστήματα στην Αυστραλία και τρία καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει επίσης συμφωνίες δικαιόχρησης με τρίτους στη Μέση Ανατολή, τις Φιλιππίνες, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα και την Ινδία που λειτουργούν περίπου 136 καταστήματα με δικαιόχρηση, καθώς και ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου σε ορισμένες τοποθεσίες.