Συναλλαγές Whirlpool - WHR
Σχετικά με την Whirlpool
Η Whirlpool Corporation είναι μια εταιρεία κουζίνας και πλυντηρίων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική, η οποία εμπορεύεται και διανέμει οικιακές συσκευές και άλλα καταναλωτικά προϊόντα κυρίως με τα εμπορικά σήματα Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop και Gladiato κυρίως σε λιανοπωλητές, διανομείς και κατασκευαστές, καθώς και απευθείας στους καταναλωτές, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), η οποία εμπορεύεται και διανέμει τις οικιακές συσκευές της σε λιανοπωλητές, διανομείς και απευθείας στους καταναλωτές με τα εμπορικά σήματα Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag και Privileg, Λατινική Αμερική, η οποία παράγει, εμπορεύεται και διανέμει τις οικιακές συσκευές της, τις μικρές οικιακές συσκευές και άλλα καταναλωτικά προϊόντα κυρίως με τα εμπορικά σήματα Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag και Eslabon de Lujo, και Ασία, η οποία εμπορεύεται και διανέμει προϊόντα με τα εμπορικά σήματα Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht και Elica.