Συναλλαγές Waters - WAT
Σχετικά με την Waters
Η Waters Corporation είναι μια εταιρεία εξειδικευμένων μετρήσεων που σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί και συντηρεί κυρίως συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), υγρής χρωματογραφίας υπεραπόδοσης και τεχνολογίας φασματομετρίας μάζας (MS) και προϊόντα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων στηλών χρωματογραφίας, άλλων αναλώσιμων προϊόντων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων υπηρεσιών μετά την εγγύηση. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Waters και την TA. Ο λειτουργικός τομέας της Waters σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί και συντηρεί όργανα υγρής χρωματογραφίας (LC) και MS, στήλες και άλλα αναλώσιμα προϊόντα χημείας ακριβείας που μπορούν να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα αναλυτικά όργανα. Ο λειτουργικός τομέας TA σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί και συντηρεί όργανα θερμικής ανάλυσης, ρεομετρίας και θερμιδομετρίας. Τα όργανα LC και LC-MS χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από βιομηχανίες για την ανίχνευση, τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και τη μέτρηση της χημικής, φυσικής και βιολογικής σύνθεσης των υλικών, καθώς και για τον καθαρισμό ενώσεων.