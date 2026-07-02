Συναλλαγές Waste Connections - WCN
Σχετικά με την Waste Connections
Η Waste Connections, Inc. είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στερεών αποβλήτων που παρέχει υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης πόρων, σε αγορές σε 44 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και έξι επαρχίες του Καναδά. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης μη επικίνδυνων πετρελαϊκών αποβλήτων σε διάφορες λεκάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και διατροπικές υπηρεσίες για τη διακίνηση φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων στερεών αποβλήτων στον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε γεωγραφικών τομέων: Νότια, Ανατολική, Δυτική, Κεντρική και Καναδάς. Προσφέρει μια σειρά εμπορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εμπορικών αποβλήτων, της εμπορικής ανακύκλωσης, της υπηρεσίας τεμαχισμού, της ενοικίασης κάδων απορριμμάτων, των υπηρεσιών διατροπικών εμπορευματοκιβωτίων και των υπηρεσιών φορητών τουαλετών. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει και οικιακές υπηρεσίες, όπως οικιακή αποκομιδή απορριμμάτων, οικιακή απομάκρυνση απορριμμάτων κήπων και οικιακές υπηρεσίες ενοικίασης κάδων απορριμμάτων.