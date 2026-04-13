Συναλλαγές Viant Technology Inc. - DSP CFD
Σχετικά με την Viant Technology Inc.
Η Viant Technology Inc. είναι εταιρεία διαφημιστικού λογισμικού. Το λογισμικό της επιτρέπει την προγραμματική αγορά διαφημίσεων, δηλαδή την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας αγοράς διαφημίσεων. Η πλατφόρμα ζήτησης (DSP) της, Adelphic, είναι μια επιχειρησιακή πλατφόρμα λογισμικού που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους και τις διαφημιστικές τους εταιρείες για τον κεντρικό σχεδιασμό, την αγορά και τη μέτρηση της διαφήμισής τους σε διάφορα κανάλια. Μέσω της τεχνολογίας της, ένας διαφημιστής μπορεί να αγοράσει διαφημίσεις σε επιτραπέζια, κινητά, συνδεδεμένη τηλεόραση, γραμμική τηλεόραση, ροή ήχου εντός παιχνιδιού και ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες. Η πλατφόρμα της παρέχει μια σουίτα προβλέψεων, αναφορών και ενσωματωμένου αυτοματισμού που παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο απόθεμα με βάση το επιθυμητό κοινό-στόχο. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει μια σειρά από τύπους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών σε πραγματικό χρόνο, των ιδιωτικών αγορών και της εγγυημένης προγραμματισμού, επιτρέποντας στους πελάτες της να προμηθεύονται και να ενσωματώνουν διαφημιστικό απόθεμα απευθείας από εκδότες και ιδιωτικές αγορές.