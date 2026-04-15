Συναλλαγές Thomson Reuters - TRI CFD
Σχετικά με την Thomson Reuters
Η Thomson Reuters Corp είναι πάροχος υπηρεσιών επιχειρηματικών πληροφοριών. Δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων: Reuters News και Global Print. Ο τομέας Legal Professionals εξυπηρετεί δικηγορικά γραφεία και κυβερνήσεις με προϊόντα έρευνας και ροής εργασιών, εστιάζοντας στη νομική έρευνα που υποστηρίζεται από τεχνολογίες και ολοκληρωμένες λύσεις ροής εργασιών που συνδυάζουν περιεχόμενο, εργαλεία και αναλύσεις. Ο τομέας Corporates εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων λογιστικών εταιρειών, με τις προσφορές του σε νομικά, φορολογικά, ρυθμιστικά θέματα και θέματα συμμόρφωσης. Ο τομέας Tax & Accounting Professionals εξυπηρετεί τους επαγγελματίες της φορολογίας, της λογιστικής και του ελέγχου σε λογιστικά γραφεία με προϊόντα έρευνας και ροής εργασίας, εστιάζοντας σε φορολογικές προσφορές και στην αυτοματοποίηση φορολογικών ροών εργασίας. Το τμήμα Reuters News παρέχει επιχειρηματικές, οικονομικές, εθνικές και διεθνείς ειδήσεις σε επαγγελματίες μέσω επιτραπέζιων τερματικών. Ο τομέας Global Print παρέχει νομικές και φορολογικές πληροφορίες σε έντυπη μορφή στους πελάτες.