Συναλλαγές TC Energy Corporation - US - TRP CFD
Σχετικά με την TC Energy
Η TC Energy Corporation είναι εταιρεία ενεργειακών υποδομών με έδρα τον Καναδά. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους αγωγούς φυσικού αερίου του Καναδά, τους αγωγούς φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, τους αγωγούς φυσικού αερίου του Μεξικού, τους αγωγούς υγρών και τους αγωγούς ενέργειας και αποθήκευσης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις βασικές δραστηριότητες: Αγωγοί Φυσικού Αερίου, Αγωγοί Υγρών Υγρών και Ενέργεια και Αποθήκευση. Το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της μεταφέρει φυσικό αέριο από τις λεκάνες εφοδιασμού σε τοπικές εταιρείες διανομής, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδετήριους αγωγούς, τερματικούς σταθμούς εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και άλλες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και το Μεξικό. Η υποδομή της σε αγωγούς υγρών καυσίμων συνδέει τις προμήθειες αργού πετρελαίου της Αλμπέρτα με τις αγορές διύλισης των ΗΠΑ στο Ιλινόις, την Οκλαχόμα και την Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, καθώς και τις προμήθειες αργού πετρελαίου των ΗΠΑ από τον βασικό κόμβο της αγοράς στο Cushing της Οκλαχόμα στην Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ. Η δραστηριότητά της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει δυναμικότητα παραγωγής 4.200 μεγαβάτ που βρίσκεται στην Αλμπέρτα, το Οντάριο, το Κεμπέκ και το New Brunswick.