Σχετικά με την Target Corp
Η Target Corporation ("Target") είναι λιανοπωλητής γενικών εμπορευμάτων που πωλεί προϊόντα μέσω των καταστημάτων και των ψηφιακών καναλιών της. Η εταιρεία πωλεί μια ποικιλία γενικών εμπορευμάτων και τροφίμων. Η κατηγορία προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει είδη ένδυσης και αξεσουάρ, είδη ομορφιάς και οικιακά είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ποτά, σκληρά είδη και είδη σπιτιού και διακόσμησης. Τα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων της προσφέρουν μια επιμελημένη ποικιλία τροφίμων, που περιλαμβάνει ευπαθή προϊόντα, ξηρά είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά και κατεψυγμένα είδη. Η Εταιρεία διαθέτει καταστήματα περίπου 170.000 τετραγωνικών ποδιών που προσφέρουν μια πλήρη σειρά ειδών διατροφής συγκρίσιμη με τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ. Τα καταστήματά της μικρού μεγέθους έχουν πάνω από 50.000 τετραγωνικά πόδια που προσφέρουν επιμελημένα σύνολα γενικών εμπορευμάτων και τροφίμων. Στις μάρκες της περιλαμβάνονται οι Art Class, Smartly, Auden, JoyLab, Smith & Hawken, Ava & Viv, Kindfull, Sonia Kashuk, Casaluna, Market Pantry, Threshold, Cat & Jack, Mondo Llama, Universal Thread, Cloud Island, More Than Magic, up & up, Colsie, Opalhouse, Wild Fable και Open Story, Wondershop.