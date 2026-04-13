Συναλλαγές RS Group Plc - RS1 CFD
Σχετικά με την Electrocomponents PLC
Η Electrocomponents Public Limited Company είναι διανομέας βιομηχανικών και ηλεκτρονικών προϊόντων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία προσφέρει παγκοσμίως λύσεις παντός καναλιού για βιομηχανικούς πελάτες και προμηθευτές για το σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς EMEA, Αμερική και Ασία-Ειρηνικό. Ο κόμβος της EMEA διαχειρίζεται τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιβηρικής, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας και της υπόλοιπης EMEA που περιλαμβάνει την Μπενελούξ, την Ανατολική Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και τη Νότια Αφρική. Ο αμερικανικός κόμβος λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), με μικρότερες δραστηριότητες στον Καναδά, το Μεξικό και τη Χιλή. Ο κόμβος της στην Ασία και τον Ειρηνικό στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (ANZ), την ευρύτερη Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία. Η εταιρεία λειτουργεί με διάφορα εμπορικά σήματα όπως RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, India Electronics and Semiconductor Association (IESA), Synovos, Needlers και Liscombe.