Συναλλαγές Quest Diagnostics - DGX CFD
Σχετικά με την Quest Diagnostics
Η Quest Diagnostics Incorporated είναι πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικών πληροφοριών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω του τομέα DIS, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαγνωστικών πληροφοριών σε ένα εύρος πελατών, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, κλινικών ιατρών, νοσοκομείων, ολοκληρωμένων δικτύων παροχής υπηρεσιών (IDNs), σχεδίων υγείας, εργοδοτών, οργανισμών υπεύθυνης φροντίδας (ACOs) και φορέων άμεσης σύμβασης (DCEs). Δραστηριοποιείται επίσης σε δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες διαγνωστικών πληροφοριών, οι οποίες αναπτύσσουν και παρέχουν υπηρεσίες διαγνωστικών πληροφοριών που παρέχουν πληροφορίες σε ένα εύρος πελατών, και τον όμιλο διαγνωστικών λύσεων που περιλαμβάνει την επιχείρηση υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνου, η οποία προσφέρει λύσεις για ασφαλιστές και τις επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες προσφέρουν λύσεις για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται κυρίως υπό το εμπορικό σήμα Quest Diagnostics, αλλά παρέχει επίσης υπηρεσίες υπό άλλα εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne και Quanum.