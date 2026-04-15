Σχετικά με την Pbf Energy Cl A
Η PBF Energy Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Είναι ανεξάρτητο διυλιστήριο πετρελαίου και προμηθευτής μη επώνυμων καυσίμων μεταφοράς, πετρελαίου θέρμανσης, πετροχημικών πρώτων υλών, λιπαντικών και άλλων προϊόντων πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Διύλιση και Logistics. Ο τομέας Διύλισης κατέχει και λειτουργεί περίπου έξι διυλιστήρια. Παράγει μια ποικιλία προϊόντων σε κάθε ένα από τα διυλιστήριά της, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, του ντίζελ εξαιρετικά χαμηλού θείου (ULSD), του πετρελαίου θέρμανσης, του καυσίμου αεριωθουμένων, των λιπαντικών, των πετροχημικών και της ασφάλτου. Πωλεί τα προϊόντα της σε όλες τις βορειοανατολικές, μεσοδυτικές, ακτές του Κόλπου και δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, ενώ είναι σε θέση να αποστέλλει προϊόντα σε άλλους διεθνείς προορισμούς. Ο τομέας Logistics κατέχει ή μισθώνει, λειτουργεί, αναπτύσσει και αποκτά αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα, τερματικούς σταθμούς, αγωγούς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παρόμοια περιουσιακά στοιχεία logistics. Τα διυλιστήρια της βρίσκονται στο Paulsboro του Οχάιο και στο Τολέδο,