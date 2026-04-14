Συναλλαγές Marqeta, Inc. - MQ CFD
Σχετικά με την Marqeta, Inc.
Η Marqeta, Inc. δραστηριοποιείται στην παροχή σύγχρονων λύσεων έκδοσης καρτών και επεξεργασίας πληρωμών. Η εταιρεία λειτουργεί την πλατφόρμα Marqeta Platform, μια πλατφόρμα ανοικτής διεπαφής προγράμματος εφαρμογών που βασίζεται στο cloud, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν σύγχρονες εμπειρίες καρτών πληρωμών χωρίς τριβές για περιπτώσεις καταναλωτικών και εμπορικών χρήσεων που αποτελούν είτε τον πυρήνα είτε την υποστήριξη της κύριας δραστηριότητάς τους. Η πλατφόρμα της προσφέρει τρεις βασικές δυνατότητες: Marqeta Issuing, Marqeta Processing και Marqeta Applications. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις, όπως υπηρεσίες on-demand, buy now pay later, διαχείριση εξόδων, ταξίδια, εναλλακτικό δανεισμό, εκταμιεύσεις και κίνητρα. Η Εταιρεία προσφέρει τις λύσεις της σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ψηφιακές τράπεζες, κίνητρα και ανταμοιβές, ηλεκτρονικά ταξίδια, δανεισμό μικρών επιχειρήσεων, υπηρεσίες on-demand, μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικά γραφεία, χρηματοδότηση σε σημεία πώλησης, ασφάλιση και αγορές λιανικής πώλησης. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως οι Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna και Square.