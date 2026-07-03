Συναλλαγές Lundin Mining Corporation - LUNca
Σχετικά με την Lundin Mining Corporation
Η Lundin Mining Corporation είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία εξόρυξης βασικών μετάλλων με έδρα τον Καναδά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, εξερεύνηση και ανάπτυξη μεταλλευτικών ακινήτων, κυρίως στη Χιλή, τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παράγοντας κυρίως χαλκό, ψευδάργυρο, χρυσό και νικέλιο. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τις Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo και Zinkgruvan. Οι γεωγραφικοί τομείς της περιλαμβάνουν την Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική. Τα λειτουργικά της περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το ορυχείο Eagle που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ορυχείο Neves-Corvo που βρίσκεται στην Πορτογαλία και το ορυχείο Zinkgruvan που βρίσκεται στη Σουηδία. Το ορυχείο χαλκού Candelaria της Εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή Atacama της Χιλής, Περιφέρεια ΙΙΙ, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 20 χιλιόμετρα(km) νότια της πόλης Copiapo. Το έργο της Chapada βρίσκεται σε απόσταση περίπου 320 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας Goiania και 270 χλμ. βορειοδυτικά της εθνικής πρωτεύουσας Μπραζίλια.