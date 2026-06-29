Συναλλαγές Jabil - JBL
Σχετικά με την Jabil
Η Jabil Inc. παρέχει υπηρεσίες και λύσεις ηλεκτρονικής κατασκευής σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών προϊόντων (EMS) και τις διαφοροποιημένες υπηρεσίες κατασκευής (DMS). Ο τομέας EMS επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), του σχεδιασμού και της μηχανικής της αλυσίδας εφοδιασμού, των τεχνολογιών με επίκεντρο τον πυρήνα των ηλεκτρονικών, της κοινής χρήσης της κατασκευαστικής υποδομής της και της δυνατότητας εξυπηρέτησης μιας σειράς αγορών. Ο τομέας DMS επικεντρώνεται στην παροχή μηχανολογικών λύσεων και στην εστίαση στις επιστήμες και τεχνολογίες υλικών. Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού σχεδιασμού, παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων σε εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, του καταναλωτικού τρόπου ζωής και των φορητών τεχνολογιών, της πληροφορικής και της αποθήκευσης, της άμυνας και της αεροδιαστημικής, του ψηφιακού σπιτιού, της αναδυόμενης ανάπτυξης, της υγείας, της βιομηχανίας και της ενέργειας, της κινητικότητας, της συσκευασίας, των σημείων πώλησης και της εκτύπωσης. Η εταιρεία παρέχει επίσης λύσεις συσκευασίας σε χάρτινα μπουκάλια και συσκευασίες με βάση το χαρτί.