Συναλλαγές Iron Mountain Incorporated - IRM
Σχετικά με την Iron Mountain Incorporated
Η Iron Mountain Incorporated ασχολείται με το φυσικό οικοσύστημα που υποστηρίζει την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών στις επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται σε έντυπα έγγραφα ή ταινίες υπολογιστών για την αποθήκευση των πολύτιμων πληροφοριών τους. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Global RIM Business, Global Data Center Business και Corporate and Other Business. Ο τομέας Global RIM Business προσφέρει πέντε υπηρεσίες, διαχείριση αρχείων, διαχείριση δεδομένων, παγκόσμιες ψηφιακές λύσεις και αποθήκευση για καταναλωτές. Ο τομέας Global Data Center Business παρέχει εγκαταστάσεις και χωρητικότητα κέντρων δεδομένων για την προστασία κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των υποδομών πληροφορικής (IT) των πελατών της, με επιλογές κέντρων δεδομένων. Ο εταιρικός και λοιπός επιχειρηματικός τομέας αποτελείται κυρίως από Παρακείμενες Επιχειρήσεις και άλλα εταιρικά στοιχεία. Εξυπηρετεί κλάδους, όπως εμπορικούς, νομικούς, χρηματοοικονομικούς, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης, βιοεπιστημών, ενέργειας, επιχειρηματικών υπηρεσιών, ψυχαγωγίας και κυβερνητικούς οργανισμούς.