Συναλλαγές Graphic Packaging Holding - GPK CFD
Σχετικά με την Graphic Packaging Holding
Η Graphic Packaging Holding Company είναι πάροχος λύσεων συσκευασίας με βάση το χαρτί για μια σειρά προϊόντων σε εταιρείες τροφίμων, ποτών, υπηρεσιών εστίασης και άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Χαρτοποιία, Συσκευασία χαρτονιού Αμερικής, και Συσκευασία χαρτονιού Ευρώπης. Ο τομέας Paperboard Mills περιλαμβάνει τα οκτώ εργοστάσια χαρτονιού της Βόρειας Αμερικής που παράγουν επικαλυμμένο ανακυκλωμένο χαρτόνι (CRB), επικαλυμμένο μη λευκασμένο χαρτόνι κραφτ (CUK) και στερεό λευκασμένο θειικό χαρτόνι (SBS). Ο τομέας Americas Paperboard Packaging περιλαμβάνει συσκευασίες από χαρτόνι, πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, που πωλούνται σε εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων (CPG), και κύπελλα, καπάκια και δοχεία τροφίμων που πωλούνται σε εταιρείες εστίασης και εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης (QSR), εξυπηρετώντας τις αγορές τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων στην Αμερική. Ο τομέας Europe Paperboard Packaging περιλαμβάνει συσκευασίες από χαρτόνι, πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, που πωλούνται σε εταιρείες CPG που εξυπηρετούν τις αγορές τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη.