Συναλλαγές GDS Holdings Limited - GDS CFD
Σχετικά με την GDS Holdings Limited
Η GDS Holdings Ltd είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και τη λειτουργία κέντρων δεδομένων υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία είναι ουδέτερη σε φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών cloud, γεγονός που επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στην Κίνα, καθώς και σε κινεζικά και παγκόσμια δημόσια clouds, τα οποία φιλοξενεί σε πολλές από τις εγκαταστάσεις της. Προσφέρει υπηρεσίες συστέγασης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ιδιωτικής σύνδεσης με δημόσια νέφη, μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τη διαχείριση υβριδικών νέφη και, όπου απαιτείται, τη μεταπώληση υπηρεσιών δημόσιου νέφους. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εξωτερικού κέντρου δεδομένων. Οι πελάτες της, οι οποίοι αποτελούνται από παρόχους υπηρεσιών cloud, εταιρείες διαδικτύου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (IT), μεγάλες επιχειρήσεις και πελάτες δημόσιων υπηρεσιών. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στην κινεζική αγορά.