Συναλλαγές Euronext NV - ENX CFD
Σχετικά με την Euronext NV
Η Euronext NV είναι μια εταιρεία με έδρα τις Κάτω Χώρες που λειτουργεί ως μητρική του πανευρωπαϊκού ομίλου χρηματιστηρίων Euronext. Η Euronext προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συνδυάζοντας αγορές μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Παρίσι. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τη διαπραγμάτευση μετρητών, τη διαπραγμάτευση παραγώγων, τα δεδομένα αγοράς και τους δείκτες, τις μετασυναλλακτικές λύσεις και τις λύσεις αγοράς. Οι ρυθμιζόμενες αγορές της Euronext παρέχουν χώρο εισαγωγής για τις εταιρείες που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια και να εισέλθουν στην Ευρωζώνη. Παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να δίνουν εντολές απευθείας στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία πωλεί δεδομένα πραγματικού χρόνου, ιστορικά δεδομένα και δεδομένα αναφοράς που παράγονται από τη δραστηριότητα στις αγορές της Euronext. Υπολογίζει και δημοσιεύει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 500 δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων του δείκτη AEX-Index και του δείκτη CAC 40. Η Εταιρεία προσφέρει τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες σε χρηματιστήρια και διαχειριστές αγορών.