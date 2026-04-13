Συναλλαγές Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD CFD
Σχετικά με την Enterprise Products Partners
Η Enterprise Products Partners L.P. είναι πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών midstream σε παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), αργού πετρελαίου, πετροχημικών και διυλισμένων προϊόντων στη Βόρεια Αμερική. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν αγωγούς και υπηρεσίες NGL, αγωγούς και υπηρεσίες αργού πετρελαίου, αγωγούς και υπηρεσίες φυσικού αερίου και υπηρεσίες πετροχημικών και διυλισμένων προϊόντων. Ο τομέας NGL Pipelines & Services περιλαμβάνει την επεξεργασία φυσικού αερίου και τις σχετικές δραστηριότητες εμπορίας NGL, τους αγωγούς NGL, τις εγκαταστάσεις κλασματοποίησης NGL, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης NGL και συναφών προϊόντων και τους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς NGL. Ο τομέας Crude Oil Pipelines & Services περιλαμβάνει τους αγωγούς αργού πετρελαίου, τους αποθηκευτικούς και θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς αργού πετρελαίου και τις συναφείς δραστηριότητες εμπορίας αργού πετρελαίου. Ο τομέας Natural Gas Pipelines & Services περιλαμβάνει τα συστήματα αγωγών φυσικού αερίου. Ο τομέας Petrochemical & Refined Products Services περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής προπυλενίου και τις δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς.