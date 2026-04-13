Συναλλαγές EasyJet PLC - EZJgb CFD
Σχετικά με την EasyJet PLC
Η easyJet plc είναι εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών. Η εταιρεία λειτουργεί ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους από σημείο σε σημείο. Η Εταιρεία διαθέτει στόλο αεροσκαφών ενός τύπου. Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο στόλο αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων, όπως ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών και ο τομέας των διακοπών. Η αεροπορική της επιχείρηση διαχειρίζεται το δίκτυο δρομολογίων της easyJet. Η επιχείρηση Διακοπών πωλεί πακέτα διακοπών. Ο τομέας Διακοπών της Εταιρείας προσφέρει ποικιλία τύπων διακοπών, όπως διακοπές στην πόλη, διακοπές στην παραλία, οικογενειακές διακοπές, πολυτελείς διακοπές, διακοπές για ενήλικες, διακοπές σε λίμνες, διακοπές με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, ομαδικές διακοπές, boutique διακοπές, ανεξερεύνητες διακοπές και διακοπές σε βίλες James. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει Standard Plus, Cabin Bags και Leisure fare (Essentials). Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 156 αεροδρόμια σε περίπου 33 χώρες. Ο στόλος της Εταιρείας περιλαμβάνει τα αεροσκάφη A319, A320, A320 neo και A321 neo.