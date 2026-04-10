Σχετικά με την Covivio SA
Η Covivio SA, παλαιότερα γνωστή ως Fonciere des Regions SA, είναι μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με έδρα τη Γαλλία, η οποία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων γραφείων. Η εταιρεία εκμισθώνει ακίνητα σε κατασκευαστές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των France Telecom, Thales, Edf, Accor, Dassault Systemes, Suez Environnement, IBM και Eiffage. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από γραφειακούς χώρους στη Γαλλία και στην Ιταλία μέσω της θυγατρικής της, Beni Stabili. Η Covivio SA δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά ακινήτων στον τομέα των υπηρεσιών μέσω της συμμετοχής της στη Fonciere des Murs, η οποία ειδικεύεται σε ακίνητα αναψυχής, εστιατορίων και υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η θυγατρική της, Fonciere Europe Logistique, επενδύει σε ακίνητα logistics στη Γαλλία και τη Γερμανία. Η εταιρεία έχει επίσης συμμετοχή σε οικιστικά ακίνητα μέσω της Fonciere Developpement Logements. Δραστηριοποιείται επίσης μέσω άλλων θυγατρικών, όπως η CB 21 και η Urbis Park.