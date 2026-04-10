Συναλλαγές Coats Group PLC - COA CFD
Σχετικά με την Coats Group PLC
Η Coats Group plc (Coats) είναι εταιρεία βιομηχανικών νημάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας της εταιρείας περιλαμβάνει τους τομείς Ένδυση και Υποδήματα και Υλικά Επιδόσεων. Παρέχει συμπληρωματικά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις λογισμικού στις βιομηχανίες ένδυσης και υπόδησης (A&F). Προσφέρει τεχνικές για την ανάπτυξη τεχνολογικών υλικών απόδοσης (PM) νήματα, νήματα και υφάσματα. Η εταιρεία κατασκευάζει λύσεις νημάτων, φερμουάρ και τελειωμάτων για ενδύματα εξωτερικού χώρου. Προσφέρει επίσης μια σειρά προϊόντων και λύσεων για τη μείωση της εμφάνισης διαρροής πούπουλων σε ενδύματα εξωτερικής ένδυσης. Παρέχει μια σειρά προϊόντων σε κλωστές κεντήματος και καλλωπισμού. Επιπλέον, παρέχει μια σειρά από νήματα ραψίματος για χρήση στην κατασκευή παιδικών ενδυμάτων. Η Εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε διάφορες βιομηχανίες, όπως ένδυση, αξεσουάρ μόδας, ταξίδια και αποσκευές, υποδήματα, νοικοκυριό και αναψυχή, προσωπική προστασία, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.