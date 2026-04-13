Σχετικά με την Cleveland-Cliffs Inc
Η Cleveland-Cliffs Inc. είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία εξόρυξης και παραγωγής χάλυβα επίπεδης έλασης. Ασχολείται με την παραγωγή σφαιριδίων σιδηρομεταλλεύματος. Είναι κάθετα ολοκληρωμένη από την εξόρυξη πρώτων υλών, τον απευθείας αναγωγικό σίδηρο και το σκραπ σιδήρου έως την πρωτογενή χαλυβουργία και το κατάντη φινίρισμα, τη σφράγιση, την εργαλειοποίηση και τη σωλήνωση. Προσφέρει προηγμένους χάλυβες υψηλής αντοχής (AHSS), γαλβανισμένο εν θερμώ, φωσφορούχο, galvalume, ηλεκτρογαλβανισμένο, galvanneal, πηνίο θερμής έλασης (HRC), πηνίο ψυχρής έλασης, πλάκα, λευκοσίδηρο, ηλεκτρολογικό χάλυβα με προσανατολισμό κόκκων (GOES), μη προσανατολισμένο ηλεκτρολογικό χάλυβα (NOES), ανοξείδωτους χάλυβες, εργαλεία και μήτρες, σφραγισμένα εξαρτήματα, σιδηροτροχιές, πλάκες και χυτές ράβδους. Παρέχει χαλύβδινες λύσεις, όπως λειτουργίες εργαλειοποίησης και σφράγισης, οι οποίες παρέχουν προηγμένες μηχανικές λύσεις, σχεδιασμό και κατασκευή εργαλείων, εξαρτήματα θερμής και ψυχρής σφράγισης και σύνθετα συγκροτήματα για την αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εξυπηρετεί διάφορες αγορές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι υποδομές και η μεταποίηση, οι παραγωγοί χάλυβα και οι διανομείς και μετατροπείς.