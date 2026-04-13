Συναλλαγές Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD
Σχετικά με την Cinemark Holdings, Inc.
Η Cinemark Holdings, Inc. δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή προβολών κινηματογραφικών ταινιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: ΗΠΑ και διεθνείς αγορές. Διαθέτει περίπου 522 αίθουσες και πάνω από 5.868 οθόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εταιρεία παρέχει κυκλώματα σε πάνω από 321 αίθουσες και περίπου 4.408 οθόνες, ενώ το διεθνές κύκλωμά της διαθέτει πάνω από 201 αίθουσες και περίπου 1.460 οθόνες σε 15 χώρες. Παίζει mainstream ταινίες από πολλά διαφορετικά είδη, όπως ταινίες κινουμένων σχεδίων, οικογενειακές ταινίες, δράματα, κωμωδίες, ταινίες τρόμου και ταινίες δράσης. Η Εταιρεία προσφέρει περιεχόμενο τόσο σε δισδιάστατη (2-D) όσο και σε δισδιάστατη (3-D) μορφή σε όλες τις αίθουσές της. Η εταιρεία διαθέτει αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού, την Ονδούρα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, τη Γουατεμάλα, τη Βολιβία, το Κουρασάο και την Παραγουάη.