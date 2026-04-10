Συναλλαγές Christian Dior Se - CDIp CFD
Σχετικά με την Christian Dior Se
Η Christian Dior SE είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρεία διαθέτει έξι κύριες σειρές προϊόντων: Wines and Spirits, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy και Dom Perignon, μεταξύ άλλων- Fashion and Leather Goods, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs και Kenzo, μεταξύ άλλων, Αρώματα και καλλυντικά, που περιλαμβάνουν τις μάρκες Guerlain, Givenchy και Christian Dior, μεταξύ άλλων- ρολόγια και κοσμήματα, που περιλαμβάνουν τις μάρκες TAG Heuer, Chaumet και Zenith και άλλες, και επιλεκτική λιανική πώληση, όπως οι μάρκες Sephora, DFS και Le Bon Marche, μεταξύ άλλων. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της μέσω των ιδιόκτητων καταστημάτων της και των αδειοδοτημένων διανομέων στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ασία-Ειρηνικό. Η Christian Dior SA δραστηριοποιείται μέσω περισσότερων από 400 θυγατρικών σε όλο τον κόσμο.