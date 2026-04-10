Σχετικά με την Bodycote PLC
Η Bodycote plc είναι πάροχος υπηρεσιών θερμικής επεξεργασίας και θερμικής επεξεργασίας. Οι λειτουργικοί τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους επιχειρηματικούς τομείς Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ενέργειας (ADE) και Αυτοκινήτων και Γενικής Βιομηχανίας (AGI): ADE-Δυτική Ευρώπη, ADE-Βόρεια Αμερική, ADE-Αναδυόμενες αγορές, AGI-Δυτική Ευρώπη, AGI-Βόρεια Αμερική και AGI-Αναδυόμενες αγορές. Οι διεργασίες θερμικής κατεργασίας της περιλαμβάνουν σκλήρυνση, σκλήρυνση, κατεργασία διαλύματος και γήρανσης, ειδικές διεργασίες ανοξείδωτου χάλυβα (S3P), ανόπτηση και ομαλοποίηση. Η ένωση μετάλλων περιλαμβάνει εξειδικευμένες διεργασίες, όπως συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων, συγκόλληση υπό κενό και συγκόλληση με κηρήθρα. Η τεχνολογία επιφανειών της είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων και την προστασία τους από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η διάβρωση και η τριβή. Η θερμή ισοστατική συμπίεση (HIP) είναι μια μορφή θερμικής επεξεργασίας που χρησιμοποιεί υψηλή πίεση για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των υλικών.