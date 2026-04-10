Συναλλαγές Beiersdorf AG - BEI CFD
Σχετικά με την Beiersdorf AG
Η Beiersdorf Aktiengesellschaft έχει έδρα στη Γερμανία και παράγει χημικά καταναλωτικά προϊόντα, με έμφαση στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και στα καλλυντικά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: tesa. Ο επιχειρηματικός τομέας Consumer προσφέρει προϊόντα περιποίησης δέρματος και ομορφιάς, όπως κρέμες γενικής χρήσης, κρέμες προσώπου, σώματος και χεριών, στικ περιποίησης χειλιών, αποσμητικά, σαπούνια, σαμπουάν, επιθέματα και άλλους επιδέσμους. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων περιλαμβάνει τα NIVEA, Eucerin και La Prairie, το βασικό εμπορικό σήμα της εταιρείας, καθώς και περιφερειακά και τοπικά εμπορικά σήματα όπως Hansaplast / Elastoplast, Labello, Florena, Aquaphor και Hidrofugal. Ο επιχειρηματικός τομέας tesa ασχολείται με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία αυτοκόλλητων προϊόντων και λύσεων για βιομηχανικούς πελάτες, τεχνίτες και τελικούς χρήστες με το εμπορικό σήμα tesa. Η εταιρεία διαθέτει επίσης το δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.