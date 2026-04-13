Συναλλαγές Baxter International - BAX CFD
Σχετικά με την Baxter International
Η Baxter International Inc. μέσω των θυγατρικών της, παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Americas (Βόρεια και Νότια Αμερική), EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και APAC (Ασία-Ειρηνικός) και Hillrom. Οι τομείς Americas, EMEA και APAC παρέχουν ένα χαρτοφυλάκιο βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών οξείας και χρόνιας αιμοκάθαρσης, αποστειρωμένων ενδοφλέβιων διαλυμάτων, συστημάτων και συσκευών έγχυσης, θεραπειών παρεντερικής διατροφής, εισπνεόμενων αναισθητικών, γενόσημων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων χειρουργικού αιμοστατικού και σφραγιστικών. Ο τομέας Hillrom παρέχει ψηφιακές και συνδεδεμένες λύσεις φροντίδας και εργαλεία συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων έξυπνων κρεβατιών, τεχνολογιών παρακολούθησης και διάγνωσης ασθενών, συσκευών αναπνευστικής υγείας και προηγμένου εξοπλισμού για τον χειρουργικό χώρο. Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται από νοσοκομεία, κέντρα νεφρικής αιμοκάθαρσης, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, γραφεία γιατρών και από ασθενείς στο σπίτι υπό την επίβλεψη γιατρού.