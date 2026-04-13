Συναλλαγές Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf - BBD CFD
Σχετικά με την Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf
Η Banco Bradesco SA, πρώην Banco Brasileiro de Descontos SA, είναι μια δημόσια εταιρεία με έδρα τη Βραζιλία που δραστηριοποιείται στον Όμιλο Τραπεζικών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα ευρείας εμβέλειας όσον αφορά το συνολικό ενεργητικό, τις πιστωτικές πράξεις και τον όγκο των καταθέσεων και της χρηματοδότησης. Η Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη Βραζιλία και στο εξωτερικό, για ιδιώτες, καθώς και για σημαντικές εθνικές και διεθνείς εταιρείες και ιδρύματα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας καλύπτουν τραπεζικές και μη τραπεζικές εργασίες, όπως: δάνεια και προκαταβολές, καταθέσεις, έκδοση πιστωτικών καρτών, κοινοπραξία, ασφάλιση, κεφαλαιοποίηση, χρηματοδοτική μίσθωση, είσπραξη και επεξεργασία πληρωμών, συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας τίτλων.