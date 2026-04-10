Συναλλαγές Banca Generali SPA - BGN CFD
Σχετικά με την Banca Generali SPA
Η Banca Generali SpA είναι τραπεζικός όμιλος με έδρα την Ιταλία. Η Banca Generali SpA επικεντρώνεται κυρίως στις προσωπικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Διαχωρίζει τις δραστηριότητές της σε τρεις κύριους τομείς: το Affluent Channel, το οποίο αποτελείται από το δίκτυο χρηματοοικονομικών συμβούλων- το Private Channel, το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτικούς τραπεζίτες και διαχειριστές σχέσεων, που υπάγονται στη Διεύθυνση Private Banking της Banca Generali, και το Corporate Channel, το οποίο ασχολείται με χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Οικονομικού Τμήματος και την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια τίτλων, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, η Banca Generali SpA ασχολείται με τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού. Η Banca Generali SpA δραστηριοποιείται μέσω πολυάριθμων θυγατρικών, μεταξύ των οποίων η Generfid SpA, η BG Fiduciaria SIM SpA και η Generali fund Management SA.