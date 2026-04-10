Συναλλαγές Avnet - AVT CFD
Σχετικά με την Avnet
Η Avnet, Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογικών λύσεων που εμπορεύεται, πωλεί και διανέμει ηλεκτρονικά εξαρτήματα από κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ημιαγωγών, διασυνδέσεων, παθητικών και ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων και άλλων ολοκληρωμένων και ενσωματωμένων εξαρτημάτων. Οι κύριοι επιχειρησιακοί όμιλοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρείες Electronic Components (EC) και Farnell. Η EC εξυπηρετεί ποικίλες αγορές που κυμαίνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ιατρική, την άμυνα και την αεροδιαστημική. Η EC προσφέρει επίσης μια σειρά επιλογών υποστήριξης πελατών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού "με το κλειδί στο χέρι" και του εξατομικευμένου σχεδιασμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εισαγωγής νέων προϊόντων, του προγραμματισμού, της εφοδιαστικής και των υπηρεσιών μετά την πώληση. Ο λειτουργικός όμιλος Farnell υποστηρίζει κυρίως πελάτες χαμηλότερου όγκου και διανέμει μια σειρά χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων κιτ, εργαλείων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και προϊόντων δοκιμών και μετρήσεων τόσο σε μηχανικούς όσο και σε επιχειρηματίες, κυρίως μέσω ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου.