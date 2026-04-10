Συναλλαγές Aurora Innovation, Inc. - AUR CFD
Σχετικά με την Aurora Innovation, Inc.
Η Aurora Innovation, Inc., πρώην Reinvent Technology Partners Y, είναι μια εταιρεία τεχνολογίας αυτοκινούμενων οχημάτων. Το προϊόν της, το Aurora Driver, είναι μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει λογισμικό, υλικό και υπηρεσίες δεδομένων, για την αυτόνομη λειτουργία επιβατικών οχημάτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων φορτηγών. Το Aurora Driver περιλαμβάνει το Aurora Horizon και το Aurora Connect. Το Aurora Horizon της είναι μια υπηρεσία αυτόνομης οδήγησης σχεδιασμένη για μεταφορείς και ιδιωτικούς στόλους. Το Aurora Connect της προσφέρει δίκτυα μεταφοράς με αυτοκίνητο (ride-hailing). Το Aurora Driver αποτελείται από αισθητήρες, λογισμικό και τον υπολογιστή. Η ειδικά σχεδιασμένη σουίτα αισθητήρων της περιλαμβάνει FirstLight Lidar, ραντάρ απεικόνισης μεγάλης εμβέλειας και κάμερες που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη (3D) αναπαράσταση του κόσμου. Το Aurora Beacon του παρακολουθεί την υγεία του φορτηγού και τις καταστάσεις στο δρόμο. Το Aurora Shield της συμπληρώνει τις λειτουργίες του Aurora Driver και των χρηστών με οδική βοήθεια, υποστήριξη υλικού και πακέτα υπηρεσιών και συντήρησης του οχήματος.