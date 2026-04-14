Σχετικά με την Aurora Cannabis Inc.
Η Aurora Cannabis Inc. είναι μια εταιρεία ιατρικής κάνναβης με έδρα τον Καναδά. Οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της εταιρείας επικεντρώνονται στην παραγωγή, διανομή και πώληση κάνναβης και προϊόντων που σχετίζονται με την κάνναβη στον Καναδά και διεθνώς. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Εταιρείας περιλαμβάνει τις μάρκες Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, MedReleaf, CanniMed, Whistler, Reliva και KG7 CBD. Τα προϊόντα κάνναβης της καλλιεργούνται και παρασκευάζονται κυρίως στις εγκαταστάσεις στο Έντμοντον της Αλμπέρτα, στο Μπράντφορντ του Οντάριο, στο Πέμπερτον της Βρετανικής Κολομβίας και στο Όντενσε της Δανίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προσφορά των προϊόντων της κάνναβης στην παγκόσμια αγορά ιατρικής κάνναβης, στην αγορά ψυχαγωγικής κάνναβης και στις παγκόσμιες αγορές κανναβιδιόλης (CBD) που παράγεται από κάνναβη. Παράγει περίπου 150.000 χιλιόγραμμα (kg) βιομάζας κάνναβης ετησίως. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 1769474 Alberta Ltd., 2105657 Alberta Inc., Aurora Cannabis Enterprises Inc., Aurora Deutschland GmbH, Aurora Nordic Cannabis A/S και Reliva, LLC.