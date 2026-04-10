Συναλλαγές American Tower - AMT CFD
Σχετικά με την American Tower
Η American Tower Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT), η οποία κατέχει, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ακίνητα επικοινωνιών πολλαπλών μισθώσεων. Οι τομείς της περιλαμβάνουν ακίνητα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ακίνητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ακίνητα στην Αφρική, ακίνητα στην Ευρώπη και ακίνητα στη Λατινική Αμερική. Ο τομέας ακινήτων ΗΠΑ και Καναδά περιλαμβάνει δραστηριότητες στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας ακινήτων Ασίας-Ειρηνικού περιλαμβάνει δραστηριότητες στην Αυστραλία, το Μπαγκλαντές, την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Ο τομέας ακινήτων της Αφρικής περιλαμβάνει δραστηριότητες στην Μπουρκίνα Φάσο, τη Γκάνα, την Κένυα, τον Νίγηρα, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική και την Ουγκάντα. Ο τομέας ακινήτων στην Ευρώπη περιλαμβάνει δραστηριότητες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία. Ο τομέας ακινήτων Λατινικής Αμερικής περιλαμβάνει δραστηριότητες στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, την Παραγουάη και το Περού. Προσφέρει επίσης δραστηριότητες ιδιοκτησίας κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με πύργους στις Ηνωμένες Πολιτείες.